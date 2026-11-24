Pagal lenkų orų radarus, trečiadienį pajūryje vyraus teigiama temperatūra. Klaipėdoje ryte termometrai rodys apie 0,1 laipsnio šilumos, dieną oras sušils iki 1,9 laipsnio, o vakare temperatūra sieks apie 0,1 laipsnio šilumos.
Kaune rytą numatoma vidutinė –1,5 laipsnio temperatūra, dieną ji pakils iki –0,3, o vakare vėl nukris iki –1,6 laipsnio.
Vilniuje ryte bus apie –1,5 laipsnio šalčio, dieną – apie –0,5, o vakare temperatūra sieks –1,5 laipsnio. Ketvirtadienį Klaipėdoje rytas bus šaltas – temperatūra sieks –1,5 laipsnio. Dieną ir vakare oras sušils iki 1,9 laipsnio šilumos.
Kaune ryte numatoma apie –2 laipsnius šalčio, dieną temperatūra pakils iki 0,5 laipsnio šilumos, o vakare sieks apie 0,1 laipsnio. Vilniuje rytą termometrai rodys apie –2 laipsnius šalčio, dieną temperatūra pakils iki 1,9 laipsnio šilumos, o vakare išliks apie 0,1 laipsnio šilumos.
Savaitgalio orai
Penktadienį į šalį sugrįš žiemiškesni orai. Klaipėdoje rytą numatoma –3,5 laipsnio temperatūra, dieną oras sušils iki 0,3 laipsnio, tačiau vakare vėl atvės iki –1,5 laipsnio.
Kaune ryte bus apie –3,6 laipsnio šalčio, dieną temperatūra sieks –1,8, o vakare nukris iki –2,5 laipsnio. Vilniuje rytą šals iki –4 laipsnių, dieną temperatūra sieks –2, o vakare – apie –2,9 laipsnio.
Šeštadienį šaltis dar labiau sustiprės. Klaipėdoje ryte numatoma –4,1 laipsnio temperatūra, dieną bus apie –0,3, o vakare atvės iki –1,9 laipsnio.
Kaune rytą temperatūra sieks –6,1 laipsnio, dieną pakils iki –2,3, o vakare bus apie –3 laipsnius. Vilniuje ryte numatoma apie –5,5 laipsnio šalčio, dieną – apie –2,9, o vakare temperatūra sieks –2,3 laipsnio.
Sekmadienį orai išliks šalti. Klaipėdoje ryte termometrai rodys apie –2,6 laipsnio, dieną – apie –0,3, o vakare temperatūra sieks –1,9 laipsnio.
Kaune rytą numatoma –6,1 laipsnio temperatūra, dieną šals iki –2,3, o vakare – iki –3 laipsnių. Vilniuje ryte bus apie –5,5 laipsnio šalčio, dieną temperatūra sieks –2,9, o vakare – apie –2,3 laipsnio.
Sinoptikės orų prognozės
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savaitės pabaigai ir pirmadieniui prognozuoja išsilaikantį šaltį ir sausus orus. Tiesa, nuo kito antradienio turėtų atšilti, sustiprėti pietų vėjas, o kritulius daugiausia sudarys lietus ir lijundra.
„Kaip ir priklauso šiauriečiui – dar šaltesnis. Tad savaitės pabaiga ir pirmadienis bus be kritulių (nebent kur sušalęs rūkas smulkiomis snaigėmis blizgės), naktimis bus dar šalčiau, dienomis irgi silpnai neigiamos oro temperatūros vyraus.
Nuo pirmadienio jau turėtų stiprėti pietinių krypčių vėjas. Pagal dabartinius duomenis didesnės permainos – vis labiau šiltesnės, daugiausia su lietumi ir net lijundromis prasidės nuo kito antradienio“, – dalijosi sinoptikė.
Pirmadienio naktį –11 laipsnių šalčio
Antradienį, lapkričio 24 d., protarpiais krituliai (lietus su šlapdriba maišysis tik šiaurės rytuose, rytuose ir pietryčiuose daugiausia pasnigs, čia kritulių bus daugiausia). Kai kur rūkai drieksis arba krituliuose bus miglota. Naktį ir rytą plikledis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį –2, 2°C, dieną 1–3°C, pajūryje 4–5°C.
Trečiadienį, lapkričio 25 d., protarpiais nedideli krituliai, nakties pradžioje dar šlapdriba su sniegu maišysis, rytą jau nedidelis sniegas kris, daugiausia pietiniuose rajonuose, vėliau dieną be ženklesnių kritulių. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 0, –4°C, šilčiausia pietvakariniame pakraštuke ir pajūryje, dieną dieną 3, –2°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., dar gali šiek tiek kai kur pasnyguriuoti, daugiausia dieną šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Plikledis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį –2–6°C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 3, –2°C.
Penktadienį, lapkričio 27 d., be kritulių. Naktį kai kur rūkas, daug kur plikledis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, dieną 1, –3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 0, –3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–7°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose –8–10°C, dieną 0, –3°C.
Pirmadienį, lapkričio 30 d., be kritulių. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį –6–11°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 0, –5°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje.
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