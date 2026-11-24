Europos „ECMWF“, Amerikos „GFS“, Kanados „GEM“ bei „CFSv2“ modelių prognozių palyginimas aiškiai rodo, kad Lenkijos laukia pats atšiauriausias oro epizodas nuo šių metų rudens pradžios, rašoma Lenkijos žiniasklaidoje.
Viduržemio jūros ciklonas atvers žiemos frontą
Po vietinių trumpalaikių kritulių ir vėjo gūsių savaitės pradžioje, trečiadienis ir ketvirtadienio rytas atneš laikiną orų nusiraminimą. Tačiau tai bus tik apgaulinga tyla prieš artėjant aktyviam Viduržemio jūros kilmės ciklonui (vadinamajam Genujos ciklonui). Ši sistema, nešanti didžiulius drėgmės išteklius, virš Vidurio Europos susidurs su jau įsitvirtinusiu šalčiu. Intensyvių pūgų zona į pietinius Lenkijos pakraščius įžengs ketvirtadienio vakarą (lapkričio 26 d.), o naktį iš ketvirtadienio į penktadienį bei penktadienį (lapkričio 27 d.) išsiplės ir virš Lenkijos centro bei rytų.
Sudėtingiausias sąlygas sinoptikai prognozuoja Pakarpatės ir Liublino vaivadijoms. Vos per keliolika valandų kraštovaizdis ten pasikeis neatpažįstamai – prikris nuo keliolikos iki net 20–30 cm šviežio sniego. Staigus sniego dangos storio augimas kartu su stipresniu vėju sukels pūgas ir drastiškai pablogins sukibimą keliuose. Krituliai pradės silpnėti tik penktadienio popietę.
Kai penktadienį pūgų zona pasitrauks į rytus, iš šiaurės žemyno link mūsų regiono pradės plėstis platus Manuelio anticiklonas – aukšto slėgio sritis. Šeštadienį (lapkričio 28 d.) jo centras įsitaisys virš šiaurės rytų Lenkijos, o tai sukels staigų barometrų šuolį. Atmosferos slėgio reikšmės viršys 1040 hPa, rytuose ir šiaurės rytuose siekdamos net 1042–1044 hPa. Tai bus aukščiausias rezultatas nuo rudens sezono pradžios – dėl tokio staigaus pokyčio ypač atsargūs turėtų būti orams jautrūs žmonės bei asmenys, turintys kraujotakos sutrikimų.
Giedras dangus atneš arktinį šaltį
Manuelio anticiklonas visiškai užblokuos tolesnių kritulių debesų srautą, garantuodamas saulėtus, sausus orus. Tačiau debesų sluoksnio nebuvimas lems, kad prie žemės sukaupta šiluma žaibiškai pasišalins į erdvę, skatindama naktinius temperatūros kritimus. Arktinių šalčių kulminacija teks lapkričio ir gruodžio sandūrai, ypač lapkričio 28 – gruodžio 1 dienomis. Šiuo metu visoje šalyje vyraus paros minusinė temperatūra – net ir šilčiausiu paros metu termometrai rodys vos nuo -5 iki -10 laipsnių Celsijaus, o šalčiausia bus rytinėje ir pietinėje Lenkijos dalyje. Dar atšiauresnės bus naktys ir rytai. Žemumose stulpeliai dažniausiai kris iki -10 / -16 laipsnių Celsijaus, o vietomis – ypač prie pat žemės – pasieks net -18 / -20 laipsnių Celsijaus.
Didžiausi ekstremumai laukia kalnų papėdės gyventojų, kur kalnų dubumose šalčio telkiniai gali išprovokuoti kritimus, siekiančius -25 laipsnius Celsijaus. Aiškesnio atokvėpio nuo žiemos blokados tikimasi tik apie gruodžio 4–5 dienas. Ilgalaikės modelių prognozės tuomet rodo barinio lauko persitvarkymą ir gerokai švelnesnių oro masių antplūdį, kurios greitai ištirpdys susikaupusį sniegą ir vietomis pakels temperatūrą net iki +10 laipsnių Celsijaus.
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