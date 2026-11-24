Pasaulinė meteorologijos organizacija teigia, kad „El Ninjo“ reiškinys jau įsitvirtino ir tikimasi, kad jis dar stiprės, o savo piką pasieks 2026 m. pabaigoje.
Rugsėjo mėnesio ataskaitoje nurodyta, kad tikimybė, jog „El Ninjo“ tęsis nuo 2026 m. gruodžio iki 2027 m. vasario, siekia beveik 100 proc.
Kiek galingas „El Ninjo“ gali tapti šią žiemą?
Naujausia JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos Klimato prognozavimo centro prognozė rodo, kad tai bus išskirtinis reiškinys.
Tačiau galingas „El Ninjo“ reiškinys nebūtinai reiškia ekstremalias sąlygas visur. Administracija aiškiai įspėja, kad nors tokio masto reiškinys padidina būdingų „El Ninjo“ padarinių tikimybę, šie padariniai nėra garantuoti.
Ar Europos gali laukti šiltesnė ir drėgnesnė žiema?
„Copernicus“ klimato kaitos tarnyba savo rugsėjo 10 d. sezoninėje prognozėje pateikė pirminius duomenis apie tai, ką šis besivystantis reiškinys galėtų reikšti Europai.
„Copernicus“ teigia, kad naujausi modeliai rodo, jog praktiškai visose Europos sausumos teritorijose žiemos temperatūra apskritai bus aukštesnė už vidutinę. Jie taip pat rodo, kad didžiojoje žemyno dalyje sezonas bus drėgnesnis nei vidutiniškai, išskyrus teritorijas prie Europos šiaurinių ir pietinių pakraščių.
Vis dėlto pabrėžiama, kad sezoninės prognozės negali iš anksto, prieš kelis mėnesius, nustatyti, ar atskirose šalyse bus konkrečių audrų, potvynių, šaltų oro bangų ar gausaus sniego laikotarpių.
Ką apie riziką sako Pasaulinė meteorologijos organizacija?
Organizacija teigia, kad besivystantis reiškinys, kaip tikimasi, sukels reikšmingus pasaulinių kritulių ir temperatūros modelių pokyčius, didindamas potvynių, sausros ir ekstremalaus karščio riziką įvairiose pasaulio dalyse.
Rugsėjo mėnesio „Pasaulinėje sezoninėje klimato apžvalgoje“ prognozuojama, kad „El Ninjo“ stiprėjimo kreivė pasieks aukščiausią tašką maždaug lapkričio–gruodžio mėnesiais. Organizacija prognozavo, kad „Ninjo 3.4“ jūros paviršiaus temperatūros anomalija rugsėjo–lapkričio mėnesiais sieks maždaug 3,6 laipsnių.
Kodėl ši prognozė gali būti svarbi Europai?
Žiema, kuri būtų žymiai drėgnesnė arba šiltesnė nei vidutinė, galėtų turėti įtakos energijos paklausai, žemės ūkiui, upių vandens lygiui, transporto sistemoms ir pasirengimui potvyniams.
Pasekmės skirtinguose regionuose labai skirtųsi. Pavyzdžiui, kalnuotose vietovėse sniegas priklauso nuo kritulių ir temperatūros sąveikos, o kitur ilgalaikiai lietūs gali padidinti spaudimą upėms ir drenažo infrastruktūrai.
Sezoninės prognozės rodo tikimybes, o ne tai, koks kiekvieną dieną laukia oras. Todėl prognozės keisis ir bus vis informatyvesnės.
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