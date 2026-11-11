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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Jau netrukus – „El Nino“ pikas: gali sutrikti 1 produkto gamyba

2026-11-11 11:41 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 11:41
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Dėl itin stipraus meteorologinio reiškinio „El Nino“ kakavos gamyba Dramblio Kaulo Krante, kur pagaminamas didžiausias kiekis kakavos pasaulyje, gali sumažėti iki ketvirtadalio, įspėja meteorologai.

Vasara, karščiai. BNS Foto

Dėl itin stipraus meteorologinio reiškinio „El Nino“ kakavos gamyba Dramblio Kaulo Krante, kur pagaminamas didžiausias kiekis kakavos pasaulyje, gali sumažėti iki ketvirtadalio, įspėja meteorologai.

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„El Nino“ pikas – jau gruodį

„El Nino“ sušildo centrinės ir rytinės pusiaujo Ramiojo vandenyno dalies paviršiaus temperatūrą, o tai lemia vėjų ir kritulių dėsningumų pokyčius visame pasaulyje. Prognozuojama, kad šio reiškinio pikas bus pasiektas gruodį, tačiau jo sukeltų ekstremalių temperatūrų, potvynių ir sausrų poveikis žmonėms bus juntamas iki 2027 metų ir vėliau.

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Dramblio Kaulo Kranto valstybinė meteorologijos agentūra „Sodexam“ nurodė prognozuojanti, kad šis klimato reiškinys Vakarų Afrikos šalyje lems mažesnį kritulių kiekį, aukštesnę temperatūrą bei ilgesnį sausąjį sezoną. Vandens trūkumas ir aukšta temperatūra kakavos gamybą gali sumažinti „apie 21–25 proc.“, nes jaunos ankštys susitraukia ir per anksti nukrenta, o medžiai netenka lapų, teigiama Dramblio Kaulo Kranto vyriausybei skirtoje ataskaitoje.

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Mažesnė gamyba gali lemti „milžiniškus pajamų praradimus augintojams“ ir valstybės eksporto pajamų nuosmukį, priduriama joje.

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Dramblio Kaulo Krante pagaminama beveik 40 proc. viso pasaulio kakavos, o šalies derlius sudaro 15 proc. BVP ir užtikrina pragyvenimą maždaug 5 mln. žmonių daugiau nei 33 mln. gyventojų turinčioje valstybėje.

Šalies mokslininkai stengiasi išvesti tokias kakavos pupeles, kurios būtų pakankamai atsparios, kad išgyventų nenuspėjamus orų reiškinius, kuriuos visame pasaulyje sukėlė žmogaus nulemta klimato kaita. Jie kuria pupelių veisles, kurioms reikia mažiau vandens.

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