„El Niño“ poveikis: šiuo metu stebimas neįprastas reiškinys

Tai, kas kitur sukelia bėdų, Atakamos dykumoje sudaro palankias sąlygas augalams augti, kalbėjo ji. Dėl El Nijo sukeltų kritulių 17 tūkst. kvadratinių kilometrų plote suvešėjo apie 200 skirtingų augalų rūšių – ir tai sausiausioje nepoliarinėje Žemės dykumoje.
Pasak A. Baldini Urrutia, žydėjimo pikas stebimas dabar, spalį. Ji prognozuoja, kad augalais dykumoje bus galima grožėtis iki lapkričio pabaigos.
Miškų tarnyba iki tol tikisi sulaukti apie 1 mln. lankytojų iš šalies ir užsienio, kurie dėl žiedų jūros atvyks į Čilės nacionalinius parkus „Desierto Florido“, „Llanos de Cháyes“ ir „Pan de Azúcar“.
El Ninjo – reiškinys, visame pasaulyje sujaukiantis orus. Pasaulio meteorologijos organizacijos (WMO) duomenimis, jį sukelia susilpnėję pasatai virš tropinės Ramiojo vandenyno dalies.
Kai šiltas vanduo ir debesys pasiekia įprastai sausą Pietų Amerikos pakrantę, iškrenta daugiau kritulių, todėl gali kilti ir potvynių.
El Ninjo paprastai trunka nuo devynių iki dvylikos mėnesių, pasiekia kulminaciją nuo lapkričio iki vasario ir pasikartoja kas dvejus–septynerius metus.
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