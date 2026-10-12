Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Užfiksuotas nerimą keliantis rekordas: blogiausia dar prieš akis

2026-10-12 12:54 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-12 12:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dėl šiuo metu vyraujančio klimato reiškinio El Ninjo vandens temperatūra Ramiajame vandenyne dar prieš gruodį prognozuojamą jo piką pasiekė rekordą. Rugsėjį Ramiojo vandenyno lyginamajame matavimų regione pavadinimu „Niño 3.4“  paviršiaus vandens temperatūra pasiekė „visų laikų rekordą“ – 29,7 laipsnio Celsijaus, pirmadienį pranešė Europos Sąjungos (ES) klimato kaitos tarnyba „Copernicus“. Ir visame pasaulyje vandenynų temperatūra buvo aukštesnė nei bet kada anksčiau.

Artėja galingas „El Niño“: kai kur jau paskelbta nepaprastoji padėtis | Scanpix nuotr.

Dėl šiuo metu vyraujančio klimato reiškinio El Ninjo vandens temperatūra Ramiajame vandenyne dar prieš gruodį prognozuojamą jo piką pasiekė rekordą. Rugsėjį Ramiojo vandenyno lyginamajame matavimų regione pavadinimu „Niño 3.4“  paviršiaus vandens temperatūra pasiekė „visų laikų rekordą“ – 29,7 laipsnio Celsijaus, pirmadienį pranešė Europos Sąjungos (ES) klimato kaitos tarnyba „Copernicus“. Ir visame pasaulyje vandenynų temperatūra buvo aukštesnė nei bet kada anksčiau.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Copernicus“ duomenimis, vidutinė pasaulio vandenynų paviršiaus temperatūra praėjusį mėnesį siekė 21,05 laipsnio Celsijaus ir viršijo ankstesnį 20,92 laipsnio rekordą, užfiksuotą 2023 m. rugsėjį.

REKLAMA
REKLAMA

Atsakydama į naujienų agentūros AFP užklausą, „Copernicus“ nurodė, kad kol kas negalima pasakyti, ar dabartinis El Ninjas yra stipriausias per visą stebėjimų istoriją. Kadangi jūrų temperatūra kyla ir dėl klimato kaitos, istorinis palyginimas sudėtingas. Tačiau rugsėjo rodikliai rodo „išskirtinai stiprų El Ninją“, ypač turint omenyje, kad  klimato reiškinys dar nepasiekė piko.

REKLAMA

Kalbant apie oro temperatūrą, „Copernicus“ duomenimis, pasaulyje užfiksuotas antras šilčiausias rugsėjis nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė temperatūra Žemės paviršiuje siekė 16,27 laipsnio Celsijaus –  šis mėnuo buvo 1,63 laipsnio šiltesnis, lyginant su priešindustriniu  laikotarpiu.

El Ninjas toliau stiprės

2015 m. Paryžiaus klimato susitarime numatytas tikslas kiek įmanoma apriboti pasaulinį atšilimą iki 1,5 laipsnio Celsijaus, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu. Pasak „Copernicus“ direktoriaus Carlo Buontempo,  pasaulyje šiuo metu fiksuojami mėnesiai, kurių temperatūra viršija šią ribą. Dėl El Ninjo ši tendencija tikriausiai tęsis ir kitais metais.

REKLAMA
REKLAMA

„Ilgalaikės Paryžiaus susitarime nustatytos ribos viršijimas tėra laiko klausimas“, – perspėjo C. Buontempo.

Pasaulio meteorologijos organizacija (PMO) praėjusią savaitę pareiškė, kad dabartinis El Ninjas toliau stiprės ir gruodį greičiausiai pasieks piką. Tikėtina, kad dėl šio klimato reiškinio daugelyje pasaulio regionų temperatūra bus aukštesnė už vidutinę, o pasikeitęs kritulių pasiskirstymas, priklausomai nuo regiono, didins „sausrų ir potvynių riziką“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

El Ninjas yra natūralus klimato reiškinys, kai rytinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyno dalyje netoli pusiaujo sušyla vandenyno paviršius. Tai visame pasaulyje veikia vėjus, atmosferos slėgį ir kritulius. Dėl to didėja ekstremalių orų reiškinių rizika. Paprastai El Ninjas pasireiškia kas dvejus–septynerius metus ir trunka nuo devynių iki dvylikos mėnesių.

Ekspertų teigimu, dėl bendro žmogaus sukeltos klimato kaitos ir El Ninjo poveikio 2027-ieji gali tapti karščiausiais metais pasaulyje nuo stebėjimų pradžios.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų