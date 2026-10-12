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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Trankysis perkūnija, užgrius pavojingų reiškinių virtinė: perspėja dėl orų Lietuvoje

2026-10-12 05:51 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-10-12 05:51
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Artimiausiomis dienomis Lietuvoje – pavojingų orų virtinė.  

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje – pavojingų orų virtinė.  

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Pateikiame naujausią meteo.lt prognozę:

Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

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(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

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Antradienį kai kur trumpas, nedidelis lietus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–4 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, 7–12 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

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Hidrologinė situacija

Spalio 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 68 cm, Šventojoje ties Šventąja – iki 43 cm, Akmenoje-Danėje ties Klaipėda – iki 27 cm, Nemuno atšakoje Atmatoje ties Rusne – iki 23 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 21 cm. Žymesnis kritimas, iki 51 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 12–16, Kuršių mariose – 13–14, Baltijos jūroje – 14–15 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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