„Šiandien dar viena dienos pergalė – jau 31 mano karjeroje. Neįtikėtinas rezultatas! Visas sezonas buvo švarus: jokių avarijų, jokių techninių gedimų. Visi greičio ruožai įveikti nepriekaištingai. „Rallye du Maroc“ turėjome šiek tiek nervų patampymo, bet viskas susiklostė labai gerai. Esame čempionai! Neįtikėtinas jausmas. Nežinau net ką pasakyti. Šiandien jau ir rėkiau, ir verkiau. Laukiame apdovanojimo ir galėsime eiti švęsti, o paskui ruoštis kitam sezonui – mes šalmo dar nekabinam“, – neslėpdamas emocijų kirtęs finišo liniją kalbėjo A. Kanopkinas.
Lenktynes Abu Dabyje A. Kanopkinas laimėjo jau antrąjį kartą, o žvelgiant į visą sezoną sportininkas demonstravo išskirtinį tempą – laimėjo net 17 iš 20 greičio ruožų, o pridėjus prologus, pergalių skaičius siekia 20. Įspūdingai lietuvis užbaigė ir patį sezoną – tiek Maroke, tiek Abu Dabyje jis buvo greičiausias keturračių įskaitoje visuose dešimtyje greičio ruožų.
Per savo karjerą pasaulio rali-reido čempionate keturratininkas jau iškovojo 31 pergalę ir nuo visų laikų keturračių įskaitos rekordo, priklausančio argentiniečiui Manueliui Andújarui, atsilieka vos viena pergale.
Šį sezoną komanda dalyvavo visuose keturiuose W2RC etapuose, kuriuose varžėsi keturračiai – Portugalijoje, Argentinoje, Maroke ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Trijuose iš jų A. Kanopkinas iškovojo pergales. Nors pačiam sportininkui tai pirmasis W2RC čempiono titulas, „CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda pasaulio čempionų titulą iškovojo jau antrus metus iš eilės – praėjusį sezoną čempionu tapo jos atstovas Gaëtanas Martinezas.
Sportininkas sako, kad apie artėjančio sezono planus komanda praneš jau netrukus, tačiau dabar laikas bent truputį pailsėti. Šis sezonas nemažai jėgų pareikalavo iš visos komandos – teko spręsti sudėtingus logistinius rebusus, keliauti tarp varžybų net nesugrįžtant namo ir priimti nelengvus strateginius sprendimus.
Vis dėlto penktadienį Abu Dabyje visas šis darbas buvo vainikuotas aukščiausiu apdovanojimu. O kaip sakė pats pasaulio čempionas – šalmo kabinti ant vinies komanda dar neketina.
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