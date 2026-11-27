Penktadienį atlikti medicininiai tyrimai parodė, kad vokietis susižeidė dešinės šlaunies užpakalinės dalies raumenį. „Bayern“ pranešė, kad saugas nežais iki atskiro pranešimo, konkretaus sugrįžimo termino kol kas nenurodydamas.
J. Musiala traumą patyrė per trečiadienį vykusias Čempionų lygos rungtynes su „Lille“, kuriose Miuncheno klubas pralaimėjo 1:2. Vokietis aikštėje pasirodė po keitimo, tačiau netrukus paaiškėjo, kad jo sugrįžimas bus trumpas. Prieš tai jis buvo grįžęs į aikštę praėjusio penktadienio „Bundesliga“ susitikime su „Koln“, kuris baigėsi lygiosiomis 1:1.
Pasak „Sky Germany“, futbolininkui gali tekti praleisti dar keturias–šešias savaites. Vis dėlto oficialus klubas tokios prognozės kol kas nepateikė.
Šis sužeidimas pratęsė itin sudėtingą J. Musialos laikotarpį. Rugsėjį jis patyrė šlaunies raumens traumą atstovaudamas Vokietijos rinktinei ir dėl jos praleido beveik du mėnesius. Dar anksčiau, per 2025 metų pasaulio klubų taurės turnyrą, saugas buvo patyręs sunkią kojos traumą, dėl kurios pusmečiui iškrito iš rikiuotės.
Pastarosiomis savaitėmis J. Musialos situacija sulaukė papildomo dėmesio ir dėl jo neurologinės būklės, kuri sukėlė keletą apalpimų būnant aikštėje bei viešų Miuncheno klubo vadovų pasisakymų apie futbolininko ateitį. Po pralaimėjimo „Lille“ ekipai komandos draugas Joshua Kimmichas viešai stojo į saugo pusę ir kritikavo tai, kaip klubas šią situaciją aptarinėja viešojoje erdvėje.
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