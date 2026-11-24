Jaunasis vokietis teigė nuo pat pradžių norėjęs tik žaisti futbolą, o kitokios ateities sau neįsivaizdavo.
„Man nebuvo jokio plano B – egzistavo tik planas A. Mano tėvai sakė, kad turėčiau baigti mokyklą. Atsakiau, jog to nenoriu. Kiekvieną dieną keldavausi ir tiesiog norėjau žaisti futbolą. Net nežinočiau, ką dar būčiau galėjęs veikti. Apskritai nesu labai protingas žmogus. Laimei, su futbolu viskas pavyko“, – pasakojo L. Karlas.
Šiuos žodžius 18-metis ištarė per Pietų Tirolyje vykusį susitikimą su Miuncheno „Bayern“ sirgalių klubu. Futbolininko buvo paklausta, kokią profesiją jis būtų pasirinkęs, jeigu karjera aikštėje nebūtų susiklosčiusi sėkmingai. Jo atsakymas susirinkusiems gerbėjams sukėlė šypseną.
L. Karlas taip pat užsiminė apie jaunesnįjį brolį, kuris šiuo metu eina panašiu keliu. Futbolininkas teigė jam duodantis daug patarimų, o kalbėdamas apie savo sėkmę pabrėžė šeimos ir artimųjų palaikymo svarbą.
Vokietis į „Bayern“ pagrindinę komandą prasibrovė dar būdamas 17-os, o dabar laikomas vienu perspektyviausių klubo jaunųjų futbolininkų.
2026–2027 metų sezone L. Karlas jau spėjo sužaisti 15 oficialių rungtynių visuose turnyruose. Per jas jis pelnė 3 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.