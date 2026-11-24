Anot jų, dėl šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo pacientams tenka laukti gydytojų specialistų konsultacijų, o tai užvilkina ligos nustatymą.
„Teisinis reguliavimas mums neleidžia siųsti pacientų mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimui. Tai yra tiesiog Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Ligonių kasų nepriimamas sprendimas pagaliau mus įgalinti“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Astafjeva.
Pasak jos, kitose šalyse šeimos gydytojai turi galimybę skirti šiuos tyrimus.
Pasigendama ministerijos sprendimų
A. Astafjevos teigimu, apie būtinybę įdiegti plaučių vėžio prevencinę programą kalbėta jau pernai.
„Ministerija nelabai girdi ir nenori prisiimti atsakomybės, kad pakeistų tai“, – kalbėjo šeimos gydytoja.
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorės Neringos Čiakienės teigimu, Lietuvoje yra daugiau kaip 70 kompiuterinių tomografų, kuriais galima atlikti šiuos tyrimus, tačiau pacientų kelias iki jų išlieka ilgas.
Pasak jos, dėl dabartinės siuntimų tvarkos pacientai praranda mažiausiai tris mėnesius, kai kuriais atvejais procesas užtrunka pusmetį ar ilgiau.
„Mes nebegalim laukti, kol programa bus patvirtinta, todėl prašom labai mažo pakeitimo, labai mažai kainuojančio pakeitimo tiek finansiškai, tiek teisės aktų prasme, tiesiog įdėti vieną papildomą tyrimą į šeimos gydytojų rankas“, – sakė N. Čiakienė.
Anot jos, toks sprendimas ne tik sutrumpintų pacientų kelią iki diagnozės, bet ir sumažintų eiles pas gydytojus pulmonologus.
Nacionalinio vėžio centro (NVC) Diagnostinės onkologijos centro vadovės, gydytojos radiologės Jurgitos Ušinskienės teigimu, mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimu, priešingai nei atliekant įprastą rentgenogramą, galima aptikti net kelių milimetrų dydžio židinius plaučiuose.
Pasak jos, Jungtinėse Valstijose atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 53 tūkst. rizikos grupės asmenų, parodė, kad taikant šį diagnostikos metodą mirtingumas nuo plaučių vėžio sumažėjo 20 procentų.
„Šių tyrimų rezultatai ir rodo, kad kalbame apie ankstesnę diagnozę ir ne tik apie diagnozę, bet ir realiai išsaugotas gyvybes“, – sakė J. Ušinskienė.
Gydytoja taip pat pažymėjo, kad atliekant mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimą žmogaus gaunama apšvitos dozė prilygsta tai, kurią jis natūraliai iš aplinkos gauna per maždaug penkis mėnesius.
Vėžys nustatomas per vėlai
Nacionalinio vėžio centro (NVC) gydytojo krūtinės chirurgo Arnoldo Krasausko teigimu, ankstyva ligos diagnostika itin svarbi dėl skirtingų gydymo galimybių.
„Jeigu mes kalbame apie pirmą, antrą stadiją, gydymo tikslas yra išgydyti pacientą“, – sakė A. Krasauskas.
Pasak jo, diagnozavus trečios ar ketvirtos stadijos plaučių vėžį, dažniausiai siekiama sustabdyti ligos progresavimą, palengvinti simptomus ir pagerinti paciento gyvenimo kokybę.
Gydytojas taip pat akcentavo, kad ankstyvųjų stadijų plaučių vėžio gydymas reikalauja gerokai mažiau finansinių išteklių nei pažengusios ligos gydymas.
Savo ruožtu NVC Medikamentinės onkologijos centro Chemoterapijos skyriaus vedėja Vaida Gedvilaitė, remdamasi Vėžio registro duomenimis, nurodė, kad trečios ir ketvirtos stadijos plaučių vėžys nustatomas 86 proc. pacientų.
„Nepaisant naujausių klinikinių tyrimų, naujausių duomenų ir vaistų, kuriuos mes jau turime šiuo metu Lietuvoje, mums trečios, ketvirtos stadijos plaučių vėžio išgydyti nepavyksta“, – teigė gydytoja.
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centro vadovė Edita Strumilienė pažymėjo, kad ankstyvosiose stadijose plaučių vėžys gali nesukelti simptomų, o jiems pasireiškus liga dažnai jau būna pažengusi.
„Plaučių vėžys yra labai klastinga liga. Klastinga tuo, kad tuomet, kai atsiranda klinikiniai akivaizdūs simptomai, jau liga būna ženkliai pažengusi“, – sakė E. Strumilienė.
Tarp galimų plaučių vėžio simptomų specialistai įvardija užsitęsusį kosulį, kraują skrepliuose, dusulį, krūtinės skausmą, pasikartojančias kvėpavimo takų infekcijas, svorio kritimą.
Anot E. Strumilienės, pacientai neretai šiuos simptomus sieja su rūkymu, nuovargiu ar kitomis ligomis, todėl delsia kreiptis į gydytojus.
POLA duomenimis, per metus Lietuvoje nustatoma apie 1,5 tūkst. naujų plaučių vėžio atvejų.
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