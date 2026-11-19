Kaip stebėjosi gydytojai, šis klausimas, jų teigimu, visiškai nebuvo diskutuotas, o parašą po įsakymu buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė padėjo paskutinėmis darbo dienomis.
Stebėjosi, kad pakeitimai visai nederinti
Medikai piktinosi, kad svarstymui buvo pateiktas e.įsakymas, kuriame minėti onkologų chemoterapeutų darbo pakeitimai visiškai nebuvo įtraukti: „Tai reiškia, kad jie atsirado vos per tris dienas – naujas interpretavimas dėl onkologų chemoterapeutų. Taigi nebuvo jokių komentarų, diskusijų, iškart atsirado, ir viskas.“
Gydytojus stebino tai, kodėl buvo išskirtos būtent dvi specialybės. „Kažkodėl niekuo nepagrindžiant nuo liepos 11 dienos yra padaryta taip, kad chemoterapeutai ir radioterapeutai gali konsultuoti tik tretinio lygio ligoninėse.
Kitaip sakant, poliklinikose ir privačiose klinikose jie konsultuoti negali. Aišku, poliklinikose konsultacijoms onkologų chemoterapeutų nedarbindavo, tad pakeitimai daugiausiai paliečia privačias gydymo įstaigas.
Apie gydymą, kas visiškai suprantama, čia nekalbama, nes jis skiriamas ir vaistai išrašomi tik valstybinėse įstaigose, tretinio lygio ligoninėse. Bet dabar iš pacientų atimama galimybė gauti antrą nuomonę arba apskritai išsamesnę konsultaciją“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo pavardės viešinti nenorėjęs Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijos (LOCD) valdybos narys.
Dėl vėžio gydymo SAM tvirtins naują tvarką
Praėjus daugiau nei savaitei SAM paaiškino situaciją. „Pirmiausiai norėtume patikslinti, kad gydymo įstaigos, turinčios licenciją teikti antrinio lygio ambulatorines onkologijos chemoterapijos ir radioterapijos paslaugas, gali tęsti darbą ir teikti šias paslaugas įprasta tvarka. Licencijos yra išduodamos neterminuotai, ir jokiu ministro įsakymu jos nebuvo sustabdytos.
Siekdama didesnio aiškumo, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veikai tarnyba (VASPVT) parengė patikslinimą, kuriame tiesiogiai įtvirtinama, jog iki liepos 10 d. licencijas gavusios įstaigos gali toliau teikti antrinio lygio ambulatorines onkologijos chemoterapijos ir radioterapijos paslaugas, kol įsigalios nauja Nacionalinės vėžio tarybos rengiama paslaugų teikimo tvarka“, – rašoma naujienų portalui tv3.lt pateiktame atsakyme.
Pasak ministerijos, nauja tvarka, kurią planuojama patvirtinti kitais metais, siekiama tobulinti onkologinę pagalbą pacientams, laikantis Europos kovos su vėžiu plano pagrindinės krypties.
Kitaip sakant, sudėtingą onkologinį gydymą siekiama koncentruoti didžiuosiuose kompetencijos centruose, t. y. „onkologijos klasteryje“. „Klasteriui nepriklausančios gydymo įstaigos taip pat galės teikti paslaugas onkologiniams pacientams, šių paslaugų sąrašą, kokybės ir saugos bei kitus reikalavimus taip pat parengs Nacionalinė vėžio taryba“, – nurodė SAM.
Tenka dirbti konvejeriu, pacientams laiko neužtenka
Kaip naujienų portalui tv3.lt komentavo minėtas (LOCD) valdybos narys, šiandien realybė tokia, kad valstybinėse įstaigose pacientų kaip konvejeriu yra 20 ir daugiau per dieną.
„Tad geriausiu atveju pacientui galima skirti 10–15 minučių. Tačiau daug pacientų nori išplėstinės konsultacijos – kad jiems išsamiai išsiaiškintų apie jų ligą, kas laukia ateityje, koks galimas gydymas ir rezultatai. Valstybinėje įstaigose to tiesiog nespėjama padaryti. Dėl to dalis pacientų eidavo į privačias klinikas, o dabar kažkodėl šito daryti nebebus galima.
Ir čia susidaro dviprasmiška situacija, nes tiek privačiose, tiek valstybinėse antrinio lygio įstaigose ir toliau plaučių vėžiu sergančius pacientus gali konsultuoti pulmonologai, prostatos vėžiu sergančius pacientus, kai taikoma tik hormonų terapija, – urologai, kraujo vėžiu sergančius – hematologai. O štai kažkodėl padarytas selektyvus apribojimas chemoterapeutams ir radioterapeutams“, – stebėjosi pašnekovas.
Sureagavo ir pacientų organizacija
Į naujus nuogąstavimus sukėlusius pakeitimus sureagavo ir Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čiakienė.
„Mano matymu, čia labai svarbi pačių gydytojų profesinių draugijų pozicija ir aktyvumas. Viena vertus, suprantu ir sutinku, kodėl sudėtingos onkologinio gydymo paslaugos priskiriamos tretiniam lygiui.
Tačiau kartu kyla klausimas, ar tie patys reikalavimai pagrįstai taikomi ir konsultacijoms, pavyzdžiui, dėl šalutinių poveikių valdymo, geresnio gydymo plano supratimo ir pan.
Taip pat kodėl skirtingų specialybių gydytojams numatytos nevienodos galimybės teikti konsultacijas? Kol kas neatrodo, kad šie skirtumai būtų pagrįsti, ir kiek žinome tokie sprendimai nebuvo aptarti nei su gydytojų profesinėmis draugijomis, nei su pacientų organizacijomis“, – komentavo ji.
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