Apie tai laidoje pasakojo Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.
Kas laukia pramonės ir ekonomikos?
Pramonės ir ekonomikos laukia geresni ar blogesni laikai? Ir jūs asmeniškai ko tikitės?
V. Janulevičius: Na, ko gero, vėlyvas ruduo ir žiema niekada nebūna geri pramonei. Būkim atviri, nes vasarą pasidžiaugėm trumpu gerų elektros kainų periodu, kokių dar praktiškai nėra buvę – 2–3 centai. Bet dabar atėjo ruduo, kaina jau rimta – 30 centų pramonei, nuo įprastų 10–12 centų beveik trigubai daugiau.
Aišku, tai kelia susirūpinimą. Tos pačios dujos – kainų pikas jau buvo praėjęs, bet niekas nežino, kaip bus toliau. Sausį, vasarį, jeigu žiema bus rimtesnė, kaip praėjusiais metais, tai kol kas, deja, nieko gero nelaukiam.
Bet, aišku, ne taip blogai, kaip jūs lyg ir buvot prognozavęs, tačiau šiek tiek blogiau nei tais gerais laikais, kai vasarą buvo geros kainos? Energetika šiandien labiausiai rūpi pramonei – dujos, elektra ir, aišku, kuras. Čia jau tokios trys amžinos temos.
V. Janulevičius: Nafta pirmoje eilėje dėl plastikų, nes tai yra žaliava visiems plastikams, dujos – dėl chemijos pramonės. Tuomet transportas, aišku, prisideda visose srityse. Ir chemijos pramonė, ir pats transportas – atsivežti žaliavas, išsivežti produkciją kainuoja nepigiai. Žiūrint į statistiką, kalbant skaičiais, visi džiaugiamės 7 proc. augimu, palyginti su praėjusių metų rezultatais, bet čia yra kaininė, piniginė išraiška.
Čia 7 proc. pramonės augimas?
V. Janulevičius: Taip. Čia šios savaitės rodikliai. Bet problema ta, kad, palyginti su praėjusiais metais, produkcijos savikaina pabrango 17 proc. Tai sakyti, kad mes kiekine prasme daugiau pateikėm, tikrai negalim. Piniginė išraiška išaugo dėl to, kad pabrango produkcija ir turėjom kelti kainas.
Bet nuo to įmonių uždarbis nepadidėjo. Tai atsispindi ir pelno mokesčio surinkime už praėjusius metus. Manau, dar labiau atsispindės kitų metų pavasarį, kai deklaruosime savo rezultatus. Pelningumas sumažėjęs.
Bendrai žiūrint į BVP, einam į augimo lėtėjimą, augimo nuosmukį. Turbūt taip galima būtų dviem žodžiais pasakyti?
V. Janulevičius: Na, iki šiol turėjom labai didelį augimą, tai reikia pasidžiaugti tuo, kas buvo. O šiaip akivaizdu, kad visi tie iššūkiai, kurie susiję su karais, Hormuzo sąsiauriu ir, aišku, Ukraina pirmoje eilėje, neatneša tų rezultatų. Pensijų pinigai, kaip sakoma, įsiliejo į ekonomiką, padarė savo darbą.
Pridėtinės vertės mokestis surenkamas tikrai gerai, planas viršijamas dėl to, kad buvo įlieta pinigų, nes žmonės pirko. Bet kas liečia kitus mokesčius, akcizus, kiek žinau, už kurą, tai nuo planuoto kiekio nesurinkom 53 milijonų eurų spalio 1 dienai. Tokie rezultatai. Kartais keliant mokesčius ne visada pavyksta juos ir surinkti.
Ar valdžia turėtų įsikišti?
Grįžtant prie energetikos, jūs nemanot, kad reikėtų įsikišimo? Ar manot, kad Vyriausybė turėtų labiau parodyti empatiją verslui ir visuomenei, kažkaip švelninti situaciją, kaip tai daro lenkai?
V. Janulevičius: Taip, lenkai daug leidžia pinigų. Iš tikrųjų, nuvažiavus į Lenkiją ir pamačius 30 centų dyzelino kainos skirtumą, daugelis lietuvių susimąsto, ypač tie, kurie gyvena netoli Lenkijos, tarkim, Marijampolėje.
Kodėl nesurenkame akcizo?
Tai čia dalis atsakymo, kodėl nesurenkam akcizo?
V. Janulevičius: Be abejonės, visi pilasi tenai – ir važiuodami tranzitu, ir sunkvežimiai. Akivaizdu, kad kuo toliau, tuo labiau ten pilsis. Galbūt jie kažkiek atsigriebs iš to, kad lietuviai, latviai, estai su sunkiuoju transportu pildysis tenai, bet ar tikrai tai kompensuos visus tuos dalykus, nežinia. Bet faktas, kad žmonių perkamoji galia tokiu atveju vis tiek išlieka didesnė, nes tie pinigai įsilieja į ekonomiką kitose vietose.
O mūsų atveju šitie pinigai čia neužsilaiko arba žmonės taupo. Kalbėti apie įsikišimą, sakyčiau, dar ankstoka. Bet jeigu elektros kainos tikrai laikysis gerokai virš 30 euro centų, tuomet reikėtų galvoti apie tas pačias priemones, kurios buvo per COVID-ą arba pirmaisiais karo Ukrainoje mėnesiais.
Nes tuomet, pamenat, buvo nustatytos 30 euro centų lubos, o tai, kas viršijo šią kainą, turėjo būti kompensuojama. Bet kaip tik tada, kai tos priemonės buvo įvestos, pavasarį jų praktiškai nereikėjo. Jeigu neklystu, 2022 metų pavasarį kainos pradėjo kristi, nes baigėsi šildymo sezonas. Matysime sausį, vasarį, bet, manau, būtų logiška Vyriausybei pasiruošti.
Ar reikia nustatyti 30 centų lubas?
Kalbat apie tai, kad reikėtų nustatyti maždaug 30 centų lubas?
V. Janulevičius: Jeigu pramonei kaina laikytųsi virš 30 centų, tai jau būtų labai skaudu. Tai tris kartus daugiau, negu esam įpratę. Lygiai tas pats su dujomis. Iki šiol buvo 33–35 eurai, bet noriu pasidžiaugti, kad dalis mūsų įmonių visgi sumaniai pasinaudojo kainų fiksavimu. Manau, kad iki žiemos vidurio, iki sausio, kažkaip ištempsim. O tada žiūrėsim, kokios bus kainos.
Nes jeigu kainos būtų tokios, kokios dabar yra rinkoje, mūsų pagrindinės chemijos pramonės įmonės dirbti negalėtų. Jos jau būtų sustojusios. Bet kadangi savo laiku gana apdairiai pasidalino riziką ir užsifiksavo kainas 50 ir 50, jos dar gali dirbti. Nes nuo 33 eurų kaina dabar pakilo praktiškai iki 100 eurų, maždaug 90.
Tai labai ženklus dujų kainų augimas, kuris tiesiogiai susijęs su chemijos pramone, plastikais ir kitais dalykais. Tai tikrai verčia sunerimti, nes bendras Europos konkurencingumas toliau krenta. Jeigu palyginsim su ta pačia Kinija, kur elektros energiją jie dažniausiai gamina iš anglies šiaurėje ir paskirsto po visą Kiniją, bet yra įdiegę ir daug atsinaujinančios energetikos, tai pas juos tokių kainų nėra. Ir aš negirdėjau, kad jie būtų naudoję kažkokius instrumentus energijos kainoms mažinti.
Aišku, jų pozicija dar geresnė, nes jie gauna mažiausiai 30 proc. pigesnes dujas ir naftą iš Rusijos. Be abejonės, tai suteikia paskatą jų pramonei. Be to, ten yra ir subsidijos. Visa ta konkurencija, be abejonės, sukuria spaudimą visai Europos pramonei. Apie tai kalbėjome ir su komisarais. Situacija turėtų keistis, nes daugelis jau mato, kad 2026 metais Kinijos eksporto perviršis, palyginti su eksportu iš Europos Sąjungos, jau yra ne vienas milijardas per dieną, o 1,3 milijardo per dieną.
Šiuos metus, matyt, pabaigsime su beveik pusės trilijono perviršiu. Tokie skaičiai negali mūsų visų negluminti, nes tai jau beveik dvigubai viršija perviršį su Amerika, nors Amerikos prekyba yra daugiau kaip 30 trilijonų, o mūsų – apie 20. Čia kalbu apie 2025 metų rodiklius. Faktas, kad tas spaudimas mums yra daug didesnis.
Reikia ieškoti būdų, kaip spręsti šią situaciją. Jeigu Kinija visgi nori išlaikyti partneriškus santykius su Europa, ji turėtų labiau atverti savo rinką mūsų eksportui iš Europos Sąjungos ir lygiai taip pat apriboti savo eksportą į Europos Sąjungą. Nes viskas, kas nenuėjo į Ameriką, atėjo čia. Tas spaudimas mums iš visų pusių yra labai didelis. Matome, kad ir įvairūs susitarimai vyksta be Europos.
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