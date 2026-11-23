„Aš pirmiausia nustebintas, kodėl finansų ministras reiškia savo nuomonę karo Ukrainoje klausimais – taip, kaip pilietis, jis gali tokią poziciją turėti. Sakyčiau, jis labai drąsus, teikdamas tokią prognozę“, – LNK Žinioms pirmadienį sakė šalies vadovas.
Leidiniui „Rapporteur“ Lietuvos finansų ministras anksčiau sakė turintis „nuojautą“, kad Rusijos karas prieš Ukrainą gali baigtis dar šią žiemą. Pasak jo, tokį lūkestį kelia Maskvos patiriami nuostoliai ir artėjanti simbolinė plataus masto invazijos Ukrainoje sukaktis.
Ministras T. Valys taip pat pasakojo iš Ukrainos pareigūnų girdėjęs, kad Rusija per metus prarado apie 500 tūkst. karių, tačiau pasiekė tik labai menkų teritorinių laimėjimų.
Pats Lietuvos prezidentas teigė į šią situaciją nežiūrintis taip pat optimistiškai.
„Aš nebūčiau toks didelis optimistas. Taip, matau, kad Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas deda tikrai nemažai pastangų tam rezultatui pasiekti. Tačiau matau ir labai daug Rusijos nenuoširdumo bei tų pačių senų metodų kartojimo, kurie dažniausiai baigiasi tuo, kad procesas imituojamas, o rezultatų vis nepasiekiama ir nepasiekiama“, – tikino jis.
Anot G. Nausėdos, dabartinė situacija karo fronte ir Rusijos elgesys per pastaruosius metus parodo, kad agresorė „visada meluoja“ ir nedemonstruoja jokio noro susitarti, nes, pasak prezidento, susitarimo prielaida yra pirmiausia mėginimas daryti kažkokias nuolaidas.
„Abi pusės daro nuolaidas, o tada, tų nuolaidų darymo pasekoje, pasiekiamas rezultatas. Rusija to visiškai nedemonstruoja. Man atrodo, kad Rusija ir toliau naudojasi kai kurių Vakarų partnerių patiklumu tam, kad tęstų karą Ukrainoje, padarytų Ukrainai kiek galima daugiau žalos ir tada galbūt, jau priversta, sėstų prie derybų stalo, tačiau iš stipriojo pozicijos kalbėtųsi ir gautų reikšmingų nuolaidų“, – pridūrė jis.
Rusija į Ukrainą įsiveržė 2022 m. vasario 24 d.
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