Renginio metu prezidentas Gitanas Nausėda akcentavo, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą primena būtinybę išlikti budriems ir nuosekliai stiprinti Lietuvos kariuomenę.
„Pirmą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo, kruvinų Sausio 13-osios įvykių, Medininkų žudynių ir Maskvos pučo, taip aiškiai juntame, kad taika ir saugumas nėra duotybė. Rusijos plataus masto agresijos karas prieš Ukrainą kiekvieną dieną primena, kad negalime atsipalaiduoti“, – sakė šalies vadovas.
„Dar niekada nebuvome tokie stiprūs. Lietuvos kariuomenė šiandien yra moderni, profesionali ir gerai aprūpinta, o Lietuvos valstybė – patikima NATO sąjungininkė“, – teigė G. Nausėda.
Prezidentas pabrėžė, kad per 108 metus nepasikeitė esminė kario pareiga – būti pasirengusiam ginti savo valstybę ir jos žmones.
Kaunas: kariuomenė modernizuojama sparčiau nei bet kada anksčiau
Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Lietuvos kariuomenė modernizuojama sparčiau nei bet kada anksčiau, o šį tempą ketinama išlaikyti ir kitais metais.
„Mūsų stiprybė – tai mūsų karių pasirengimas, sumanumas ir gebėjimas greitai priimti naujas technologijas. Didžiausia vertybė išlieka profesionalus ir visapusiškai pasiruošęs karys“, – kalbėjo ministras.
Pasak jo, profesinės karo tarnybos karių skaičius išaugo labiausiai per pastaruosius du dešimtmečius, stiprinami kibernetiniai ir oro gynybos pajėgumai, plečiama karių rengimo infrastruktūra, vystoma nacionalinė divizija.
R. Kaunas taip pat akcentavo NATO sąjungininkų buvimo Lietuvoje svarbą.
„Šiais metais išlaikėme ir sustiprinome sąjungininkų buvimą Lietuvoje. Lygiai prieš savaitę Lietuvoje sutikome naują JAV karių rotaciją. Tuo tarpu Vokietijos brigados perkėlimo į Lietuvą projektas vyksta sklandžiai“, – sakė jis.
Ministras taip pat pabrėžė, kad Lietuva ir toliau rems Ukrainą, o Rusijos pradėtas karas turi baigtis teisinga taika, o ne agresoriaus reikalavimų tenkinimu.
Vaikšnoras įspėja visuomenę dėl Rusijos propagandos
Tuo metu Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras akcentavo, kad kariuomenė turi gebėti greitai prisitaikyti prie naujų grėsmių, įskaitant informacines atakas, sabotažą ir Rusijos propagandą.
„Žinome, kas yra mūsų galimas priešas. Žinome, kaip jis kovoja. Žinome, kaip su juo reikėtų kovoti, žinome, kokių priemonių ir sistemų reikia atgrasymui, o jeigu prireiktų, ir apsigintume“, – sakė kariuomenės vadas.
Pasak jo, Rusijos propaganda siekiama destabilizuoti Lietuvos visuomenę, ją klaidinti ir skaldyti, todėl kariuomenė turi gebėti greitai reaguoti į besikeičiančią saugumo aplinką.
Iškilmingoje kariuomenės vienetų rikiuotėje Katedros aikštėje dalyvavo Lietuvos kariai, Vokietijos kariuomenės 45-osios brigados „Lietuva“ ir Jungtinių Amerikos Valstijų kariai, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai bei Lietuvos šaulių sąjungos koviniai šauliai.
Ceremoniją taip pat stebėjo Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, Laisvės gynėjai, tarptautinėse operacijose žuvusių karių artimieji ir sužeisti kariai.
Minėjimo metu pakeltos Lietuvos kariuomenės pajėgų ir NATO sąjungininkų vėliavos, tylos minute pagerbti žuvę kariai.
Garbės sargybos kuopos kariai atliko defilė programą ir iššovė stilizuotas salves, skirtas Lietuvos valstybei, kariuomenei, NATO sąjungininkams ir partneriams.
Minėjimo dalyvius pasveikino virš aikštės praskridę NATO oro policijos misiją Lietuvoje vykdantys Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai ir Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparniai „Black Hawk“.
Ceremoniją užbaigė karių paradas Gedimino prospektu nuo Katedros aikštės iki Nepriklausomybės aikštės.