„Labai daug kas priklauso nuo gynybos pramonės, ir čia tokios objektyvios priežastys, ne nuo Lietuvos priklausančios. Tai jeigu pramonė nesugebės (laiku pristatyti – ELTA), mes ieškosime kitų būdų. Yra variantai“, – pirmadienį Lietuvos kariuomenės dienos minėjime žurnalistams sakė R. Vaikšnoras.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad kariuomenės modernizavimas galėtų vykti greičiau, ypač priimant sprendimus ir vykdant ginkluotės įsigijimus. Pasak jo, dalis taikomų procedūrų nėra atnaujintos nuo 2022 metų.
„Manau, kad galėtume būti greitesni sprendimų priėmimuose ir pirkimuose. Ypač – ir aš tą galiu drąsiai pasakyti, ne vieną kartą esu minėjęs – mūsų procedūros toliau yra iki 2022 metų. Tai tegul kiekvienas pasidaro išvadas“, – teigė kariuomenės vadas.
Vaikšnoras: divizijos pajėgumų vystymo tempas priklauso ir nuo gynybos pramonės galimybių
R. Vaikšnoras pabrėžė, kad divizijos pajėgumų vystymui svarbios trys pagrindinės dalys – personalas, infrastruktūra ir įsigijimai. Pasak jo, kariuomenė iš anksto rengia personalą darbui su būsima technika, kad ją gavus būtų galima kuo greičiau integruoti į pajėgumus.
Jis taip pat pažymėjo, kad kariuomenė pati neatsako už ginkluotės pirkimus ir infrastruktūros plėtrą – jos funkcija yra nustatyti poreikius ir pateikti reikalavimus.
ELTA primena, kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Rimantas Sinkevičius pareiškė, jog iki 2030-ųjų nėra įmanoma visiškai išvystyti divizijos, todėl šis terminas nusikels.
Tuo metu konservatorių lyderis, Seimo NSGK vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad, jeigu dabartinė įsigijimų eiga nesikeis, visišką operacinį pajėgumą divizija galėtų pasiekti maždaug 2032 metais.
Visgi, premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad Vyriausybė neatsitraukia nuo plano diviziją išvystyti iki 2030 metų ir turi būti dedamos visos pastangos šiam tikslui pasiekti.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, kad divizijos pajėgumas priklausys nuo švediškų pėstininkų kovos mašinų CV90 pristatymo terminų. Anot ministro, jeigu didžioji dalis šių mašinų Lietuvą pasieks iki 2030 metų, bus galima kalbėti apie optimalų divizijos pajėgumą.
Pernai Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą 2026–2030 m. krašto apsaugai kasmet skirti 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Toks finansavimo lygis numatytas siekiant iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją, sustiprinti oro gynybos pajėgumus bei sudaryti sąlygas priimti Vokietijos brigadą Lietuvoje.
Biudžeto projekte gynybai kitąmet numatoma skirti 5 proc. BVP, arba 4,8 mlrd. eurų.