„Žinokite, čia yra fizika ir turbūt sumaišysime, ir dar turbūt ne kartą. Dėl to reikia turėti omenyje, kad turime turėti vizualinio identifikavimo priemones, tai gali būti arba kamerų pagalba, tai gali būti naikintuvų pakėlimas, kuris yra lanksčiausias ir turbūt šiai dienai paprasčiausias būdas greitai iš vienos Lietuvos vietos atsirasti kitoje ir identifikuoti, ir tokiu būdu apsispręsti, tai ar čia, kaip jūs paminėjote, paukščių būrys, ar tai kažkoks tai žmogaus valdomas objektas“, – antradienį LRT radijui sakė kariuomenės vadas.
„Buvo, beje, keletas atvejų, apie juos gal garsiai niekas nešnekėjo, kad praeitą pavasarį, kad buvome jau beveik jau, kaip sakant, nykštys ant paleidiklio, bet pasirodo, kad ten buvo ultralengvasis lėktuvėlis, kuris tuo metu kažkaip ten atsirado oro erdvėje. Tai tuos procesus, procedūras per tą laiką mes ištobulinome kartu su „Oro navigacija“, kaip greitai uždaryti tas, kaip sakant, draudžiamas padaryti oro erdves tam tikrose vietose tam, kad galima būtų išvengti tokių įvairių incidentų arba katastrofinių reiškinių“, – tikino jis.
Raimundas Vaikšnoras: pavasarį buvo atvejis, kai naikintuvas vos nešovė į ultralengvąjį lėktuvėlį
Be kita ko, R. Vaikšnoras pabrėžė, kad šiuo metu į šalies oro erdvę įskrendantį bepilotį orlaivį numušti naikintuvo raketa yra efektyviausia.
„Tai yra lengviausias ir greičiausias (būdas – BNS). (...) Šiai dienai visos Lietuvos teritorijos, reikia tą suprasti ir gyventojams, mūsų piliečiams, visos Lietuvos teritorijos uždengti geležiniu kupolu nei galėjome, nei galėsime, turbūt greitu metu, nes tai yra milijardai pinigų“, – sakė jis.
„Taikos metu mūsų jėgos panaudojimo taisyklės yra tokios, kad prieš naikinant taikinį turi turėti vizualų identifikavimą, kad tai nėra žmogaus, piliečio šiaip gal pasimetusio žmogaus, kuris su oro balionu, ar su ultralengvuoju lėktuvėliu, ar parasparniu staiga toje vietoje atsidūręs. (...) Ir tokiu būdu mes turbūt iš labai gero dalyko turėsime kitą katastrofinį dalyką“, – nurodė R. Vaikšnoras.
BNS rašė, kad lapkričio 11-osios naktį dronui įskridus iš Baltarusijos, oro pavojus buvo paskelbtas dalyje Lietuvos. NATO naikintuvai jį identifikavo, tačiau numušti nepavyko. NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
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