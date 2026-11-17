„Patruliavimas karių yra pats brangiausias dalykas, nes mes atitraukiame karius nuo karinio rengimo. Sakyčiau, (...) kaip ir su Baltarusijos pasieniu, reikia galvoti, ieškoti sprendinių, kaip daryti fizinį barjerą tam, kad žmogiškąjį faktorių išeliminuoti. Ten yra kameros, taip, yra ten stebėjimas, yra patruliai, tačiau turbūt fizinių barjerų buvimas tose (rizikingiausiose – BNS) vietose padėtų spręsti ilgalaikiai spręsti kylančias problemas“, – antradienį LRT radijui sakė kariuomenės vadas.
Kariuomenės vadas: reikia svarstyti fizinius barjerus rizikingiausiose sienos su Kaliningradu vietose
Pirmadienį pranešta, kad sustiprinta pasienio su Kaliningradu apsauga pratęsta iki lapkričio pabaigos.
„Yra Vidaus reikalų ministerijos prašymas pratęsti patruliavimą kartu su pasieniečiais tam, kad sustiprintume sienos apsaugą tose vietose, pabrėšiu, tose vietose, kurios (yra – BNS) galimai rizikingiausios0, – sakė generolas.
„Mūsų ten karių skaičius sąlyginai nėra didelis, tačiau kartu su pasieniečiais mes stipriai sutankinome tam tikrus ruožus, kur galimai galėtų, reiškia, laisviau ir ne vien tiktai galbūt priešiškų šalių gal diversantai, mobilizacijos vengiantys kariai, bet gal ir kontrabandininkai naudotis“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, kariai VSAT pasienyje su Rusijos Kaliningrado sritimi padeda nuo spalio 8-osios, spalio viduryje krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šią pagalbą pratęsė iki lapkričio vidurio.
Lietuvos kariuomenė yra skyrusi apie 100 karių, kurie kartu su VSAT pareigūnais patruliuoja pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobilieji stebėjimo postai ir Karo policijos ekipažai.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau kariuomenės pasitelkimą vadino prevenciniu žingsniu, atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po Valstybės Dūmos rinkimų planuojama mobilizacija. Kita vertus, pareigūnai pabrėžia, kad grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.