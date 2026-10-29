Nausėda atsakė, kodėl moterys nebus įtraukiamos į visuotinį šaukimą

Po VGT posėdžio žurnalistai teiravosi, kodėl moterys nėra įtrauktos į sprendimą dėl visuotinio šaukimo. G. Nausėda sakė, kad apie tai bus galima galvoti tolimoje ateityje.
Atsakė, kodėl neįtrauktos moterys
„Kadangi vertiname Rusiją kaip ilgalaikę grėsmę – pagaliau tai patvirtinta ir NATO dokumentuose – veikiausiai, prie šitos sistemos galimai pereisime vėlesnėje ateityje.
Šiandien darome laipsniškus žingsnius, kurie būtų nukreipti į mūsų kariuomenės ir karinių pajėgų stiprinimą. Tačiau ne tik kiekybinį stiprinimą, bet ir kokybinį stiprinimą. Kad tai būtų daroma ne tik dėl kažkokios varnelės ar dėl gražesnio skaičiaus“, – kalbėjo prezidentas.
Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tikina, kad „niekas nėra nusistatęs“ prieš moterų šaukimą į kariuomenę. Vis dėlto vadas kelia klausimą, ar Lietuvos visuomenė šiam sprendimui yra pasiruošusi.
Nors šiuo metu klausimas nesvarstomas, dėl demografinės situacijos prie jo galimai teks grįžti vėliau.
„Jokiu būdu niekas nėra nusistatęs prieš moterų šaukimą į Lietuvos kariuomenę, tačiau šiai dienai turėdami pakankamą kiekį vyriškos lyties Lietuvos piliečių mes tą klausimą sprendžiami nuosekliai tiktai pašaukdami vaikinus. Tačiau dėl demografijos, be abejo, turbūt kažkokiame taške teks grįžti prie šito klausimo ir turbūt svarstyti iš naujo.
Klausimas kitas – ar mūsų visuomenė yra pasiruošusi? Šiai dienai, pagal vasarą atliktus visuomenės tyrimus, kol kas visuomenė dar nėra tam pasiruošusi“, – kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas.
Pranešė, kada bus įgyvendintas visuotinis šaukimas
Visuotinis vaikinų šaukimas Lietuvoje bus įgyvendintas nuo 2032 metų, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Nors šalies vadovas neatmeta galimybės ateityje svarstyti ir dėl privalomosios karinės tarnybos merginoms, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tikina, kad visuomenė tam dar nėra pasiruošusi.
„Kalbėdami apie visuotinį šaukimą, kalbame, žinoma, apie vaikinų šaukimą. Savanoriškumo principas bus išsaugotas. Kitaip tariant, norinčios tarnauti merginos, be jokios abejonės, bus kviečiamos tarnauti taip pat“, – prezidentūroje pranešė G. Nausėda.
Šalies vadovo teigimu, sprendimas dėl visuotinio šaukimo priimtas kompleksiškai atsižvelgus į dabartinius kariuomenės pajėgumus.
„Norint, kad šauktiniai būtų parengti kokybiškai – laikantis to 9 mėnesių parengimo termino, norint įvertinti visus papildomus finansinius poreikius tam, kad būtų sukurta pakankama ir ori apgyvendinimo infrastruktūra, kad būtų parengti instruktoriai – jų reikės apie 350 papildomai (…), instruktoriaus parengimas 3–4 metus“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Visus šituos aspektus įvertinę mes priėmėme būtent šitokį sprendimą. Man atrodo, kad jis yra optimalus ir leidžia mums pirmiausia orientuotis į kokybišką tiek į šauktinių, tiek į rezervistų parengimą“, – pabrėžė prezidentas.
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