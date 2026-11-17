„Dėl interceptorių, apie kuriuos daug šnekama, tai noriu pasakyti, yra keletas sprendinių, kuriuos turėtume galbūt iki metų galo turėti išsibandyti savo geografijoje ir savo klimato sąlygomis“, – antradienį LRT radijui sakė kariuomenės vadas.
„Noriu klausytojams pabrėžti, kad kas puikiai veikia Izraelyje arba Ukrainoje, nebūtinai gerai veikia Lietuvos sąlygomis, klimatinėmis sąlygomis. Dėl ko? Dėl to, kad žemai debesys, apledėjimas, ypatingai šiuo tokiu metų laiku, kai žemutiniuose sluoksniuose pakankamai pliusas, bet jis aukštutiniuose sluoksniuose yra minusas. Tai bet kokie su akumuliatoriais, baterijomis valdomi dronai, jie krenta kaip lapai“, – aiškino jis.
R. Vaikšnoro teigimu, Ukraina pavasarį į Lietuvą buvo atsivežusi kelis bepiločių orlaivių interceptorių sprendinius, tačiau jie „tiesiog neatlaikė, jie mūsų atsiprašė, išvažiavo atgal tobulinti“.
Lietuva, susidurianti su elektroninės kovos priemonėmis paveiktų dronų grėsme, pastaruoju metu siekia spartinti antidroninių sistemų įsigijimus. Be to, susiduriama ir su kontrabandiniais balionais, kurie kelia pavojų aviacijos saugumui.
Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą įskrido lapkričio 11-osios naktį, NATO naikintuvai jį identifikavo, tačiau numušti nepavyko.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.