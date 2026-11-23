Asociacijos teigimu, nors šalies įmonės gamina bepiločius orlaivius, klajojančius šaudmenis ir antidronines sistemas, jos neturi aiškios informacijos apie būsimų užsakymų apimtis ir terminus.
„Galime atsidurti situacijoje, kai ginkluotei įsigyti pinigų turėsime, tačiau Lietuvoje jos gaminti nebebus kam“, – pranešime cituojamas LGSPA direktorius Vaidas Sabaliauskas.
Asociacija atkreipia dėmesį, kad pagal Valstybės kontrolės rugpjūtį paskelbtą auditą neįvykusių suplanuotų ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis nuo 24 proc. 2023 metais išaugo iki 59 proc. 2025 metais.
LGSPA siūlo parengti 2027–2035 metų kariuomenės technologinių pajėgumų plėtros ir įsigijimų planą, kuriame artimiausiems trejiems metams būtų numatytos prioritetinės technologijos, preliminarios pirkimų apimtys ir terminai.
Asociacija pabrėžia nesiekianti garantuotų užsakymų Lietuvos gamintojams, tačiau ragina valstybę aiškiai įvardyti, kokių gamybos pajėgumų jai reikės ateityje.
ELTA primena, kad rugpjūtį paskelbtas Valstybės kontrolės auditas parodė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių.
Auditorių duomenimis, 2023–2025 m. sudaryta 8,7 mlrd. eurų vertės ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų sutarčių. Šiai sričiai tenkanti krašto apsaugos sistemos išlaidų dalis per šį laikotarpį išaugo nuo 14 iki 40 proc.
Tuo metu neįvykusių pirkimų dalis išaugo nuo 24 proc. 2023 m. iki 59 proc. 2025 m. Valstybės kontrolė taip pat nustatė, kad 42 proc. vertintų pirkimų derinimai su patariamosiomis institucijomis truko nuo 30 iki 374 dienų.
Audito metu nustatyta, kad įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo, be kita ko, ilgai trunkantis sprendimų derinimas, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimų efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.