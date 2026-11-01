Latvijoje atšauktas oranžinis įspėjimas: pavojus oro erdvėje baigėsi

Kaip skelbiama, grėsmės nebeliko, Kraslavos ir Ludzos apskričių oro erdvėje pavojus baigėsi.
Anksčiau buvo informuojama, kad gyventojai raginami nedelsiant eiti į patalpas, laikytis „dviejų sienų“ principo, stebėti oficialius pranešimus ir nesiartinti prie pastebėtų įtartinų objektų dėl galimo oro pavojaus.
„Oranžinis įspėjimas.
PAVOJUS KRASLAVOS IR LUDZOS APYGARDŲ ORO ERDVĖJE. IMKITĖS VEIKSMŲ!
Informuojame, kad Latvijos oro erdvėje kyla pavojus. Eikite į patalpas, laikykitės „dviejų sienų“ principo! Sekite oficialius pranešimus. Jei pastebėsite žemai skrendantį ar įtartiną objektą, nepriartėkite prie jo ir skambinkite 112!
Apie pavojaus pabaigą informuosime. Latvijos kariuomenė“, – rašoma Latvijos kariuomenės „Facebook“ įraše.
Vyks karinės pratybos
Tiesa, kaip buvo rašoma Latvijos kariuomenės oficialiame internetiniame puslapyje, nuo lapkričio 2 iki 10 d. pratybų metu Alūksnės, Balvių ir Ludzos regionuose, įskaitant Karsavos apylinkes, bus stebimas karių ir karinės technikos judėjimas.
Mokymų metu Nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bendradarbiaudamos su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Valstybės policija, treniruos dalinių dislokavimą pasienio ruože, atliks Baltijos gynybos linijos elementų apžvalgą ir gerins tarpusavio bendradarbiavimą, siekdamos sustiprinti pasirengimą bendrai reaguoti į galimas saugumo grėsmes.
Pratybos yra suplanuotos ir vyksta kaip įprasto karinio mokymo proceso dalis, stiprinant Latvijos gynybinius pajėgumus. Dėkojame gyventojams už paramą stiprinant Latvijos gynybą.
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