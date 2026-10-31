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TV3 naujienos > Žmonės

Netikėtas Latvijos kirtis: į „juodąjį sąrašą“ pateko garsi socialinių tinklų asmenybė

2026-10-31 15:07 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-31 15:07
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Latvijos užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė nusprendė į šalies nepageidaujamų asmenų sąrašą įtraukti Rusijos televizijos ir socialinių tinklų asmenybę Kseniją Sobčiak.

Į Latvijos nepageidaujamų asmenų sąrašą įtraukta Ksenija Sobčiak (nuotr. 123rf.com, scanpix)

Latvijos užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė nusprendė į šalies nepageidaujamų asmenų sąrašą įtraukti Rusijos televizijos ir socialinių tinklų asmenybę Kseniją Sobčiak.

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Kaip tinkle „Twitter“ paskelbė B. Bražė, sprendimas priimtas vadovaujantis Imigracijos įstatymo nuostatomis, kad jeigu užsienietis Latvijoje yra nepageidaujamas asmuo, dėl jo įtraukimo į sąrašą sprendžia užsienio reikalų ministras.

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Uždrausta atvykti į Latviją

K. Sobčiak uždrausta atvykti į Latviją neapibrėžtam laikui.

K. Sobčiak taip pat dalyvavo Rusijos politikoje ir anksčiau buvo vaizduojama kaip režimo lyderio Vladimiro Putino oponentė, tačiau nužudytas opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ją laikė labiau V. Putino režimo politiniu manevru, skirtu nuviliojant balsus susilpninti tikrąją opoziciją. K. Sobčiak velionio tėvo, buvusio Sankt Peterburgo mero Anatolijaus Sobčiako biure V. Putinas pradėjo savo politinę karjerą.

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Į Latvijos nepageidaujamų asmenų sąrašą taip pat įtrauktas Konstantinas Bogomolovas. Viešai prieinama informacija rodo, kad jis yra teatro režisierius ir K. Sobčiak partneris. K. Bogomolovas anksčiau yra statęs spektaklius Liepojos teatre.

Karo Ukrainoje metais Latvijos užsienio reikalų ministrai reguliariai priimdavo sprendimus į šalies nepageidaujamų asmenų sąrašus įtraukti įvairius pramogų pasaulio atstovus, demonstravusius palaikymą valstybių agresorių politikai.

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