Latvija sulaukė Elono Musko dėmesio

Kaip praneša Latvijos naujienų portalas „Jauns.lv“, pirmadienį, spalio 26 dieną, Latvijos Kelių eismo saugumo direkcija (CSDD) pripažino Nyderlanduose išduotą patvirtinimą naujajai „Tesla“ vairavimo pagalbos sistemai.
Europoje ši technologija pristatoma pavadinimu „Tesla Assisted Driving“, o angliškai taip pat vadinama „Assisted Full Self-Driving“.
Tai svarbus žingsnis plečiant pažangių vairavimo pagalbos technologijų naudojimą Europoje, kur tokių sistemų diegimą reglamentuoja griežti saugumo reikalavimai.
Elonas Muskas pasidalijo žinia apie Latviją
Latvijos sprendimas sulaukė ir „Tesla“ vadovo Elono Musko dėmesio.
Milijardierius socialiniame tinkle „X“ pasidalijo oficialios „Tesla Europe, Middle East & Africa“ paskyros pranešimu apie technologijos patvirtinimą.
Jame nurodoma, kad naujosios vairavimo pagalbos sistemos diegimas Latvijoje prasidės netrukus.
Tačiau konkreti data, nuo kada šalies vairuotojai galės pradėti naudotis šiomis funkcijomis, kol kas nepaskelbta.
Nors Latvijos institucijos jau pripažino sistemos patvirtinimą, praktinis jos įdiegimas priklausys nuo pačios „Tesla“.
Ką galės naujoji sistema?
„Tesla Assisted Driving“ sukurta tam, kad vairuotojui reikėtų mažiau tiesiogiai valdyti automobilį įprastose eismo situacijose.
Naudodamasi kameromis, jutiklių duomenimis ir programine įranga, sistema gali atlikti kelias svarbias vairavimo užduotis.
Ji gali savarankiškai sukti vairą, reguliuoti greitį, stabdyti, persirikiuoti į kitą eismo juostą ir įveikti sankryžas.
Automobilis taip pat gali sekti navigacijos sistemoje nustatytą maršrutą.
Tai reiškia, kad dalį kelionės automobilis gali įveikti vairuotojui tiesiogiai nevaldant vairo ar pedalų.
Tačiau technologija turi svarbių apribojimų.
Vairuotojas vis tiek privalės stebėti kelią
Nepaisant pažangių funkcijų, naujoji sistema nėra visiškai autonominis vairavimas.
Tai vairavimo pagalbos technologija, kuriai būtina nuolatinė žmogaus priežiūra.
Vairuotojas privalo stebėti eismo situaciją, laikytis kelių eismo taisyklių ir būti pasirengęs bet kuriuo metu perimti automobilio valdymą.
Todėl naudotis sistema nereiškia, kad važiuojant galima skaityti, miegoti ar užsiimti kita veikla, nesusijusia su vairavimu.
Atsakomybė už saugų automobilio valdymą išlieka vairuotojui.
Šis skirtumas ypač svarbus, nes „Tesla“ naudojamas pavadinimas „Full Self-Driving“ gali sudaryti įspūdį, kad automobilis geba važiuoti visiškai savarankiškai.
Iš tiesų vairuotojo priežiūra išlieka būtina.
Latvija – jau dešimtoji ES valstybė
Latvijos Kelių eismo saugumo direkcijos sprendimas reiškia, kad šalis tapo dešimtąja Europos Sąjungos valstybe, pripažinusia šios technologijos patvirtinimą.
Tai gali paspartinti pažangių vairavimo pagalbos sistemų plėtrą Baltijos regione.
Vis dėlto teisinis patvirtinimas ir faktinis technologijos prieinamumas nėra tas pats.
Kol „Tesla“ nepaskelbs konkretaus diegimo grafiko, Latvijos vairuotojai negali būti tikri, kada sistema pradės veikti jų automobiliuose.
Taip pat svarbu, kad technologijos naudojimas gali priklausyti nuo automobilio modelio, jo techninės įrangos ir programinės įrangos versijos.
Kada ši technologija pasieks Lietuvą?
Latvijoje priimtas sprendimas aktualus ir Lietuvos „Tesla“ automobilių savininkams.
Tačiau kaimyninės valstybės patvirtinimas savaime nereiškia, kad tokia pati sistema jau leidžiama naudotis ir Lietuvoje.
Tam reikalingas atitinkamas teisinis pagrindas ir gamintojo sprendimas aktyvuoti funkcijas konkrečioje rinkoje.
Latvijos portalo „Jauns.lv“ paskelbtoje informacijoje Lietuvos patvirtinimo ar technologijos diegimo datos nenurodytos.
Todėl kol kas nėra pagrindo skelbti, kada Lietuvos „Tesla“ vairuotojai galės naudotis naujosios sistemos galimybėmis.
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