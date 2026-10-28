Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvija sulaukė Elono Musko dėmesio

2026-10-28 20:04 / šaltinis: Made In Vilnius
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-28 20:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Latvija tapo dešimtąja Europos Sąjungos valstybe, kurioje patvirtinta naujos kartos „Tesla“ vairavimo pagalbos sistema. Ji leidžia automobiliui savarankiškai vairuoti, stabdyti, persirikiuoti ir važiuoti per sankryžas pagal navigacijos maršrutą. Į šią naujieną sureagavo ir pats „Tesla“ vadovas Elonas Muskas, socialiniame tinkle „X“ pasidalijęs pranešimu apie technologijos patvirtinimą kaimyninėje šalyje.

Elonas Muskas Nenaudoti senas
GALERIJA (6)

Latvija tapo dešimtąja Europos Sąjungos valstybe, kurioje patvirtinta naujos kartos „Tesla“ vairavimo pagalbos sistema. Ji leidžia automobiliui savarankiškai vairuoti, stabdyti, persirikiuoti ir važiuoti per sankryžas pagal navigacijos maršrutą. Į šią naujieną sureagavo ir pats „Tesla“ vadovas Elonas Muskas, socialiniame tinkle „X“ pasidalijęs pranešimu apie technologijos patvirtinimą kaimyninėje šalyje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša Latvijos naujienų portalas „Jauns.lv“, pirmadienį, spalio 26 dieną, Latvijos Kelių eismo saugumo direkcija (CSDD) pripažino Nyderlanduose išduotą patvirtinimą naujajai „Tesla“ vairavimo pagalbos sistemai.

REKLAMA
REKLAMA

Europoje ši technologija pristatoma pavadinimu „Tesla Assisted Driving“, o angliškai taip pat vadinama „Assisted Full Self-Driving“.

REKLAMA

Tai svarbus žingsnis plečiant pažangių vairavimo pagalbos technologijų naudojimą Europoje, kur tokių sistemų diegimą reglamentuoja griežti saugumo reikalavimai.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elonas Muskas

Elonas Muskas pasidalijo žinia apie Latviją

Latvijos sprendimas sulaukė ir „Tesla“ vadovo Elono Musko dėmesio.

Milijardierius socialiniame tinkle „X“ pasidalijo oficialios „Tesla Europe, Middle East & Africa“ paskyros pranešimu apie technologijos patvirtinimą.

REKLAMA
REKLAMA

Jame nurodoma, kad naujosios vairavimo pagalbos sistemos diegimas Latvijoje prasidės netrukus.

Tačiau konkreti data, nuo kada šalies vairuotojai galės pradėti naudotis šiomis funkcijomis, kol kas nepaskelbta.

Nors Latvijos institucijos jau pripažino sistemos patvirtinimą, praktinis jos įdiegimas priklausys nuo pačios „Tesla“.

Ką galės naujoji sistema?

„Tesla Assisted Driving“ sukurta tam, kad vairuotojui reikėtų mažiau tiesiogiai valdyti automobilį įprastose eismo situacijose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naudodamasi kameromis, jutiklių duomenimis ir programine įranga, sistema gali atlikti kelias svarbias vairavimo užduotis.

Ji gali savarankiškai sukti vairą, reguliuoti greitį, stabdyti, persirikiuoti į kitą eismo juostą ir įveikti sankryžas.

Automobilis taip pat gali sekti navigacijos sistemoje nustatytą maršrutą.

Tai reiškia, kad dalį kelionės automobilis gali įveikti vairuotojui tiesiogiai nevaldant vairo ar pedalų.

REKLAMA

Tačiau technologija turi svarbių apribojimų.

Vairuotojas vis tiek privalės stebėti kelią

Nepaisant pažangių funkcijų, naujoji sistema nėra visiškai autonominis vairavimas.

Tai vairavimo pagalbos technologija, kuriai būtina nuolatinė žmogaus priežiūra.

Vairuotojas privalo stebėti eismo situaciją, laikytis kelių eismo taisyklių ir būti pasirengęs bet kuriuo metu perimti automobilio valdymą.

REKLAMA

Todėl naudotis sistema nereiškia, kad važiuojant galima skaityti, miegoti ar užsiimti kita veikla, nesusijusia su vairavimu.

Atsakomybė už saugų automobilio valdymą išlieka vairuotojui.

Šis skirtumas ypač svarbus, nes „Tesla“ naudojamas pavadinimas „Full Self-Driving“ gali sudaryti įspūdį, kad automobilis geba važiuoti visiškai savarankiškai.

Iš tiesų vairuotojo priežiūra išlieka būtina.

Latvija – jau dešimtoji ES valstybė

Latvijos Kelių eismo saugumo direkcijos sprendimas reiškia, kad šalis tapo dešimtąja Europos Sąjungos valstybe, pripažinusia šios technologijos patvirtinimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai gali paspartinti pažangių vairavimo pagalbos sistemų plėtrą Baltijos regione.

Vis dėlto teisinis patvirtinimas ir faktinis technologijos prieinamumas nėra tas pats.

Kol „Tesla“ nepaskelbs konkretaus diegimo grafiko, Latvijos vairuotojai negali būti tikri, kada sistema pradės veikti jų automobiliuose.

Taip pat svarbu, kad technologijos naudojimas gali priklausyti nuo automobilio modelio, jo techninės įrangos ir programinės įrangos versijos.

REKLAMA

Kada ši technologija pasieks Lietuvą?

Latvijoje priimtas sprendimas aktualus ir Lietuvos „Tesla“ automobilių savininkams.

Tačiau kaimyninės valstybės patvirtinimas savaime nereiškia, kad tokia pati sistema jau leidžiama naudotis ir Lietuvoje.

Tam reikalingas atitinkamas teisinis pagrindas ir gamintojo sprendimas aktyvuoti funkcijas konkrečioje rinkoje.

Latvijos portalo „Jauns.lv“ paskelbtoje informacijoje Lietuvos patvirtinimo ar technologijos diegimo datos nenurodytos.

Todėl kol kas nėra pagrindo skelbti, kada Lietuvos „Tesla“ vairuotojai galės naudotis naujosios sistemos galimybėmis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų