Putinas pareiškė: „Elonas Muskas – genialus žmogus, tiesiog tikrai genialus“

Jis trečiadienį pareiškė, kad Rusija palaiko ryšius su JAV kosmoso klausimais, o konkrečiai – su „Starlink“ vadovu E. Musku.
„Tiek mes, tiek mūsų amerikiečių partneriai – mes tai vertiname ir, nepaisant visų politinio pobūdžio klausimų, glaudžiai bendradarbiaujame su jais. Dirba tiek mūsų „Roscosmos“, tiek kitos įmonės“, – cituojamas V. Putinas.
„Elonas Muskas – genialus žmogus, tiesiog tikrai genialus. Juk kiek tokių [palydovų] jis turi orbitoje? Daugiau nei 5 tūkst., o mes dar tik žengiame pirmuosius žingsnius“, – pareiškė jis.
Pastaruoju metu E. Musko pavardė dažnai skamba ir naujienų apie karą Ukrainoje antraštėse.
Muskas paragino užjausti prieš Ukrainą kariaujančius „vargšus Rusijos šauktinius“
Neseniai E. Muskas vėl pasisakė apie karą Ukrainoje, tačiau šį kartą jo dėmesio centre atsidūrė ne ukrainiečiai, o Rusijos šauktiniai – kaip praneša UNIAN, verslininkas stojo jų ginti socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše.
Iš jo žodžių galima spręsti, kad verslininkas Ukrainoje kariaujančius rusus laiko žmonėmis, neturinčiais pasirinkimo ir faktiškai priverstais dalyvauti kare.
„Nesibaigiančios ukrainiečių ir rusų žudynės turi liautis. Taip pat turime užjausti vargšus Rusijos šauktinius. Šie vaikai neturi kito pasirinkimo, kaip tik kariauti ir žūti nuo dronų smūgių“, – rašė E. Muskas.
Anksčiau E. Muskas pripažino pats apribojęs Ukrainos kariuomenės prieigą prie „Starlink“ paslaugų. Milijardierius aiškino, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos esą naudojosi palydoviniu ryšiu koviniams dronams valdyti, o tai draudžia paslaugos naudojimo taisyklės. Todėl, pasak jo, tokia galimybė buvo užblokuota dar praėjusią savaitę.
Ukrainos prezidento kanceliarija sureagavo į E. Musko kaltinimus. Prezidento patarėjas Serhijus Beskrestnovas šaukiniu „Flash“ paaiškino, kad nuo 2026 m. žiemos „Starlink“ terminalai virš Ukrainos veikia tik judant ne didesniu kaip 70–90 km/val. greičiu, o virš Rusijos apskritai neveikia. Todėl, pasak jo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos fiziškai negalėjo naudoti įprastų dronų su „Starlink“ ryšiu ilgojo nuotolio smūgiams, o visos tokios operacijos buvo vykdomos naudojantis karinės paskirties sistema „Starshield“.
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