„Dar niekada nebuvome tokie stiprūs. Lietuvos kariuomenė šiandien yra moderni, profesionali ir gerai aprūpinta, o Lietuvos valstybė – patikima NATO sąjungininkė“, – sveikindamas susirinkusiuosius sakė šalies vadovas.
Vis dėlto prezidentas akcentavo, kad Rusijos tęsiamas plataus masto karas prieš Ukrainą neleidžia atsipalaiduoti.
„Pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo, kruvinųjų Sausio įvykių, Medininkų žudynių ir Maskvos pučo taip aiškiai juntame, kad taika ir saugumas nėra duotybė. Rusijos plataus masto agresijos karas prieš Ukrainą kiekvieną dieną primena, kad negalime atsipalaiduoti. Privalome nuosekliai stiprinti savo pajėgumus, turime būti pasirengę apginti savo valstybę“, – pabrėžė G. Nausėda.
Prezidentas taip pat dėkojo Lietuvoje tarnaujantiems NATO sąjungininkams, išskirdamas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Vokietijos indėlį į šalies saugumą.
„Mieli JAV kariai, džiaugiamės, kad sugrįžote į Lietuvą. Jūsų buvimas čia stiprina mūsų saugumą ir partnerystę tarp mūsų šalių“, – į JAV karius anglų kalba kreipėsi prezidentas.
Kariuomenės stiprybė slypi ne parake ir betone
Krašto apsaugos ministras R. Kaunas pažymėjo, kad šiemet Lietuvos kariai ne tik stiprino valstybės gynybą, bet ir reagavo į įvairias grėsmes bei padėjo gyventojams.
„Šiais metais visi įsitikinome, kokia svarbi yra Lietuvos kariuomenė. Mūsų kariai sustiprino apsaugą pasienyje su Kaliningradu, sustiprino kritinės infrastruktūros apsaugą, reagavo į oro pavojų, taip pat teikė pagalbą gyventojams praūžus audrai“, – sakė ministras.
Pasak jo, Lietuvos kariuomenė modernizuojama sparčiau nei bet kada anksčiau, o profesinės karo tarnybos karių skaičius išaugo labiausiai per pastaruosius du dešimtmečius.
Vis dėlto R. Kaunas akcentavo, kad svarbiausias kariuomenės pajėgumas išlieka jos personalas.
„Žinau, kad karinė technika, poligonai ir kariniai miesteliai yra svarbūs, tačiau Lietuvos kariuomenės stiprybė slypi ne parake ir betone. Mūsų stiprybė – tai mūsų karių pasirengimas, sumanumas ir gebėjimas greitai priimti naujas technologijas“, – teigė jis.
Ministras taip pat pasidžiaugė Lietuvoje stiprinamu sąjungininkų buvimu. Anot jo, prieš savaitę šalyje sutikta nauja JAV karių rotacija, o Vokietijos brigados perkėlimo projektas vyksta sklandžiai.
„Šiandien Lietuva nėra viena. Rikiuotėje kartu su Lietuvos vėliavomis plazda NATO sąjungininkų vėliavos“, – pabrėžė R. Kaunas.
Rusija jau dabar bando NATO pasirengimą ir vienybę
Lietuvos kariuomenės vadas R. Vaikšnoras savo kalboje atkreipė dėmesį į besikeičiantį grėsmių pobūdį ir būtinybę greičiau priimti sprendimus stiprinant šalies gynybą.
„Žinome, kas yra mūsų galimas priešas. Žinome, kaip jis kovoja. Žinome, kaip su juo reikia kovoti. Žinome, kokių priemonių ir sistemų reikia, kad atgrasytume, o jeigu prireiktų, apsigintume“, – sakė generolas.
Anot kariuomenės vado, anksčiau aptarinėtos grėsmės šiandien jau tapo realybe.
„Mūsų oro erdvės pažeidimai, kibernetinės ir infrastruktūros atakos, sabotažo atvejai visoje Europoje. Rusija jau dabar veikia žemiau NATO penktojo straipsnio, bandydama mūsų pasirengimą ir Aljanso vienybę“, – pažymėjo R. Vaikšnoras.
Todėl, pasak jo, itin svarbu spartinti kariuomenės modernizavimo ir sprendimų priėmimo procesus.
„Greitis tapo koviniu daugikliu. Greitis priimti sprendimus, adaptuotis, diegti novatoriškas technologijas, spartinti įsigijimo procesus ir kalbas paversti veiksmais“, – akcentavo generolas.
Kariuomenės vadas taip pat priminė, kad net ir šventinę dieną tūkstančiai Lietuvos karių vykdo budėjimą sausumoje ir jūroje, prisideda prie oro erdvės bei valstybės sienos apsaugos, rengia Ukrainos karius.
Jo teigimu, daugiau kaip 100 Lietuvos karių šiuo metu dalyvauja tarptautinėse operacijose.
„Lietuvos gynyba – bendras visos valstybės reikalas. Kariuomenė, valstybės institucijos, savivaldybės, verslas, pramonė ir visuomenė stiprina mūsų bendrą pasirengimą – kiekvienas pagal savo vaidmenį“, – teigė R. Vaikšnoras.
ELTA primena, kad pirmadienį Vilniaus Katedros aikštėje surengta iškilminga Lietuvos kariuomenės dienos 108-ųjų metinių minėjimo ceremonija.
Renginio programoje numatytas Lietuvos kariuomenės karių, NATO sąjungininkų ir Lietuvos šaulių sąjungos narių žygiavimas Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės. Taip pat Katedros aikštėje numatyta Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karinės technikos paroda.
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