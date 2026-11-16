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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenė: daugiau kaip 2 tūkst. jaunuolių jau pareiškė norą savanoriškai atlikti karo tarnybą

2026-11-16 13:11 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 13:11
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Lietuvos kariuomenė kitąmet į privalomąją pradinę karo tarnybą ketina pašaukti daugiau kaip 5 tūkst. asmenų, tačiau jau dabar per 2 tūkst. jaunuolių pareiškė norą tarnybą atlikti savanoriškai, pranešė kariuomenė.

Šauktiniai (tv3.lt koliažas)

Lietuvos kariuomenė kitąmet į privalomąją pradinę karo tarnybą ketina pašaukti daugiau kaip 5 tūkst. asmenų, tačiau jau dabar per 2 tūkst. jaunuolių pareiškė norą tarnybą atlikti savanoriškai, pranešė kariuomenė.

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Daugumai šaukiamųjų numatyta devynių mėnesių karo tarnyba, o daliai asmenų, turinčių kariuomenei reikalingų specialybių, – trijų mėnesių.

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Į devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiami 18–22 metų jaunuoliai. Į karo prievolininkų sąrašus patekę mokiniai tarnybą atlikti kviečiami iš karto po mokyklos baigimo.

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Aukštųjų mokyklų studentai, į karo prievolininkų sąrašus įtraukti iki kalendorinių metų sąrašų sudarymo ir paskelbimo, taip pat studijas baigę asmenys bei norintys atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą gali rinktis vieną iš dviejų karo tarnybos atlikimo formų, kurias galima derinti su studijomis ar darbu. 

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Viena jų – Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM). Tai 160–200 dienų trukmės mokymai, organizuojami per trejų metų laikotarpį. Sėkmingai juos baigusiems asmenims suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis, įgyjama būrio vado kvalifikaciją ir jie įtraukiami į Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų gretas.

Pagal kitas kariuomenės vado patvirtintas programas tarnyba trunka 90–120 dienų, taip pat paskirstytų per trejų metų laikotarpį. Ją atlikusiems asmenims suteikiamas jaunesniojo eilinio laipsnis ir jie taip pat papildo kariuomenės personalo rezervo gretas.

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Abi šios tarnybos formos suteikia galimybę derinti karinį rengimą su studijomis, įgyti karinių žinių, praktinių įgūdžių ir patirties. Be to, visi karinį parengtumą įgiję karo prievolininkai gali pretenduoti tapti profesinės arba savanoriškosios nenuolatinės karo tarnybos kariais ir tęsti kario karjerą.

Planuojama, kad 2027 kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašai bus sudaromi sausio pradžioje ir paskelbti įstatymų nustatyta tvarka. 

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