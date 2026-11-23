„Visi kalba tautos vardu. Tauta savo balso pats išreikšti negali. Tai labai paradoksali, ir sakyčiau, keista situacija, kuomet mėgstame apeliuoti į tautos nuomonę, bet tautos nuomonės atsiklausti nenorime. Man tai kelia įtarimą, kad tiesiog norima ne remtis tautos nuomone, o manipuliuoti tautos nuomone. Kol mes tokio referendumo neturėsime, tol mes ir negalėsime atsakyti į klausimą, o kokia yra tautos nuomonė“, – LNK televizijai teigė G. Nausėda.
„Sukabinti referendumą su biudžeto patvirtinimu… Man tai atrodo ne visiškai priimtina, nes tai nėra tarpusavyje susiję dalykai. Kuomet tai nėra tarpusavyje susiję dalykai tai panašu, į lengvą šantažą“, – pridūrė jis.
Taip šalies vadovas kalbėjo paaiškėjus, jog referendumo nepavyks surengti kartu su kitąmet vyksiančiais savivaldos rinkimais. Iniciatyvos autoriai siūlo jį organizuoti 2028 metais – kartu su parlamento rinkimais.
Pasak šalies vadovo, referendumą galima surengti ir vėliau, tačiau svarbu, kad jis netaptų politinio spaudimo priemone.
„Taip, referendumą galima organizuoti ir vėliau. Tiktai dar kartą sakau: nenaudokime to, kaip kažkokio papildomo spaudimo instrumento. Jeigu laikome, kad tautos nuomonė yra svarbi, o aš manau, kad klausimas yra toks reikšmingas ir jo atžvilgiu yra tiek daug įvairiausių interpretacijų, kad vieną kartą būtų įdomu (…) išgirsti tautos nuomonę“, – pabrėžė prezidentas.
Kaip skelbė ELTA, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga pirmadienį teigė norįs gauti koalicijos partnerių patikinimą, jog referendumas dėl šeimos sampratos vyks kartu su 2028 metų Seimo rinkimais.
Pasak „valstiečių“ pirmininko, sprendimai dėl patariamojo šeimos referendumo ir statutinių pareigūnų algų lems tai, kaip partija balsuos dėl kitų metų valstybės biudžeto.
Iniciatyvos autoriai praėjusią savaitę pranešė, kad referendumą teks rengti Seimo rinkimų metų. Jų vertinimu, parlamento Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas sistemingai vilkino referendumo klausimą, kad nebūtų galimybės jį surengti kartu su savivaldos rinkimais.
Seime užstrigus šio klausimo svarstymui, A. Veryga teigė, kad „valstiečių“ balsavimui dėl kitų metų biudžeto projekto didelę įtaką turės tolesnė šio klausimo eiga Seime. Tokią poziciją Eltai išsakė ir daugiau partijos frakcijos parlamente atstovų.
ELTA primena, kad Seimo narių grupė kovą registravo nutarimo projektą, siūlantį kartu su kitąmet vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.
Jei Seimas tokiai iniciatyvai pritartų, per patariamąjį referendumą piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad „Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės“.
Balandį Seimas po pateikimo pritarė šiai iniciatyvai. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) gavo trijų universitetų – Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto – ekspertines išvadas, bet šis klausimas komiteto posėdyje svarstytas dar nebuvo.
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