„Geras žingsnis yra premjero išreikštas noras ir suplanuotas susitikimas su viena iš profesinių sąjungų, atstovaujančių mokytojų interesams. Žmones reikia išgirsti, tikrai problemų šiame sektoriuje yra daug“, – pirmadienį LNK Žinioms kalbėjo G. Nausėda.
Anot prezidento, dalis mokytojų problemų susijusios su finansiniais klausimais, kitos – su biurokratiniais ir administraciniais sunkumais, apsunkinančiais pedagogų darbą. Vis dėlto, pasak jo, išklausius mokytojus reikėtų įvertinti ir valstybės biudžeto galimybes.
„Jos yra tikrai ne begalinės. Mano požiūriu, labai svarbu užtikrinti, kad švietimo procesas vyktų sklandžiai“, – sakė šalies vadovas.
G. Nausėda taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl konflikto tarp valdžios institucijų ir mokytojų bendruomenės labiausiai nukenčia mokiniai.
„Šiuo atveju trečias pralaimi. Kai vyksta tokie, sakyčiau, konfliktai tarp valdžios institucijų ir šiuo atveju labai svarbios mokytojų bendruomenės, pralaimi mokinys, nes švietimo proceso sklandaus užtikrinti streiko sąlygomis yra neįmanoma“, – teigė jis.
Prezidentas siūlo pasitelkti ekspertus, kurie įvertintų etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemos problemas. Jo teigimu, šiuo metu net nėra aiškaus sutarimo dėl to, kaip turėtų būti skaičiuojamas mokytojų atlyginimų santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu.
„Pirmiausia įvertinti etatinio apmokėjimo įvairiausias peripetijas. Tas etatinis apmokėjimas yra tiek sudėtingas dalykas, kad mes net negalime tiksliai pasakyti, ar mokytojo atlyginimas sudaro 130, ar 110 proc. vidutinio darbo užmokesčio“, – sakė G. Nausėda.
Pasak jo, nacionaliniu mastu būtina susitarti, kas laikoma vidutiniu darbo užmokesčiu ir kaip jis apskaičiuojamas švietimo sektoriuje. Tai, prezidento teigimu, leistų aiškiau įvertinti esamą situaciją ir nustatyti, kokių pokyčių dar reikia mokytojų atžvilgiu.
Kaip skelbta, antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su streiką organizuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) ir kitų mokytojų profesinių sąjungų atstovais. Vyriausybės vadovas pirmadienį teigė nematantis galimybių keisti numatyto 7,56 proc. mokytojų atlyginimų augimo.
ELTA primena, kad, reikalaudama daugiau nei numatyta didinti mokytojų atlyginimus, LŠDPS praėjusią savaitę pradėjo neterminuotą streiką.
Mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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