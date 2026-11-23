Tačiau jis sutinka, kad galima neskirti papildomų beveik 24 mln. eurų paramai mokinio krepšeliui.
„Šeimos paketas yra šios koalicijos vizitinė kortelė. Nematau, ko būtų galima atsisakyti (papildomos paramos būstui – BNS)“, – konservatorių frakcijoje pirmadienį teigė premjeras.
„Ne, nepritariu, koalicija nepritaria, kad pinigai numatyti 40 mln. eurų būsto, pirmo būsto programai jie kažkaip būtų eliminuoti iš paketo. Būsto programa planuojama ir turėtų likti“, – teigė M. Sinkevičius.
Tačiau jis mano, kad būtų galima neskirti papildomų lėšų mokinio krepšeliui: „Tai yra perteklinis dalykas ir to galima tikrai turbūt objektyviai atsisakyti.“
„Koalicija ir aš pats asmeniškai išreiškiau tam tikrų rezervacijų, nes kai kurios savivaldybės jau ir taip be valstybės pagalbos tą daro. Todėl duoti du penalus ar dvi paletes flomasterių ir kitų priemonių, manau, kad gal čia yra perteklinis dalykas ir to galima tikrai turbūt objektyviai atsisakyti“, – pridūrė premjeras.
Jis pabrėžė, kad Šeimos paketo nepavyks įgyvendinti taip, kaip planuota.
„Taip, priemonių (Šeimos pakete – BNS) buvo įvardinta daug. Taip, matyt, dalis priemonių galbūt pasiliks laikams, kai jau būsime fiskališkai tvaresni ir finansus savo labiau subalansavę“, – aiškino premjeras.
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas Vyriausybei pasiūlė sutaupyti 40 mln. eurų papildomai nedidinant finansavimo paramai būstui įsigyti bei neskirti 23,65 mln. eurų vienkartinei paramai mokinio krepšeliui.
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