„Kelių infrastruktūra, susisiekimo infrastruktūra Lietuvoje šiuo metu išgyvena ne patį geriausią finansavimo laikotarpį. Kaip aš dažnai sakau – keliai, infrastruktūra duobėse neprotestuoja, protestuoja žmonės, atskiros visuomenės grupės. Dažnu atveju per ilgą laiką mes tiesiog vis mažindavome kelių sąskaita finansavimą ir pervesdavome kažkokioms kitoms, labiau jautrioms grupėms“, – žurnalistams Marijampolėje penktadienį sakė M. Sinkevičius.
„Faktas tas, kad turime padidinti finansavimą. Bandome tą daryti su vadinamuoju Gynybos fondo finansavimu“, – pridūrė jis.
Pripažino, kad pagrindinis prioritetas – gynyba
Vyriausybės vadovas pripažino, kad šiuo metu pagrindinis valstybės prioritetas yra gynyba, todėl infrastruktūros projektams nėra skiriamas didžiausias dėmesys.
„Kol kas mes turim šiek tiek ir kitokių iššūkių, visi juk suprantam – saugumas. Visuomenė, kuri irgi būtų susitelkusi, kuri būtų solidari, suprantanti iššūkius, ir kartais visi infrastruktūros projektai, keliai tiesiog tada tampa nebe aukščiausio lygio prioritetu“, – aiškino M. Sinkevičius.
2027-ųjų valstybės biudžeto projekte keliams numatyta 66,2 mln. eurų mažiau nei šiemet – 749,3 mln. eurų.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas spalio viduryje teigė prašęs Finansų ministerijos didinti finansavimą keliams iki beveik milijardo eurų. Jis tuomet taip pat teigė, kad dalis finansavimo ateis iš Gynybos fondo, tačiau neįvardijo konkrečios sumos.
J. Taminsko teigimu, nacionalinis finansavimas keliams kitąmet turėtų didėti 62 mln. eurų, o bendras biudžetas mažėja dėl besibaigiančio daugiamečio ES biudžeto.
Seimo Ekonomikos ir inovacijų komitetas siūlo finansavimą padidinti mažiausiai 104 mln. eurų iki 853 mln. eurų. Jis lapkričio pradžioje pritarė asociacijos „Lietuvos keliai“ pasiūlymui tokia suma padidinti Kelių priežiūros ir plėtros programą (KPPP), o papildomų pajamų šaltinis būtų degalų akcizai.
„Lietuvos kelių“ vadovo Šarūno Frolenko teigimu, dabar numatytas finansavimas keliams yra „neadekvačiai mažas“, o KPPP padidinimas 104 mln. eurų tebūtų „minimalus būtinas žingsnis“.
Kaip rašė BNS, Vyriausybės Seimui pateiktame kitų metų biudžeto projekte numatytą 749,3 mln. eurų finansavimą keliams sudaro 240,7 mln. eurų Kelių fondas, 436 mln. eurų KPPP biudžetas bei 72,6 mln. eurų europinė parama.
Tai reiškia, jog bendras finansavimas keliams 2027 metais, palyginti su šiemet, sumažėtų maždaug 66 mln. eurų.
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