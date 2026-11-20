Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Nors pamokų metas, du broliai laiką leidžia prie kompiuterių – jie negali lankyti mokyklos, nes jos neturi. Prieš mėnesį iš Molėtų į Vilnių persikrausčiusių vaikų nepriėmė nė viena mokykla, į kurią kreipėsi jų mama Natalija. Artimiausios šalia jų namų Kristoforo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja, anot mamos, vaikų puolė klausinėti, kokie jų pažymiai.
„Paklausė, koks lygis vaikų, pasakė, kad šešetas vidurkis gaunasi. Tai tipo per silpni jie. Jie čia nepatemps šitoje mokykloje. Jie pražus, tiesiai pasakė, pražus šitoje mokykloje“, – sakė daugiavaikė mama Natalija.
Šis atsakymas jį girdėjusius vaikus įskaudino.
„Buvo liūdna, nes stengiausi Molėtuose, bet čia gi nuvertino“, – minėjo moksleivis
Valdininkų abejingumas pribloškė
Mama nenuleido rankų ir kreipėsi į kitas mokyklas.
„Į Tuskulėnų ir Maironio gimnaziją, bet gavome atsakymą, kad reikia pagal gyvenamą vietą“, – pasakojo Natalija
Tuskulėnų gimnazija dar paaiškino, kad vykdo mokinių atranką ir tai daro tik kas pusmetį. Dienos eina, o vaikai laiką leidžia namuose.
„Labai blogai, nes net ir vaikai pastebėjo, pikta pasidariau, vaikams mokytis tai reikia. O paskui sako tėvai neprižiūri vaikų“, – aiškino Natalija.
Iš pradžių laisvomis dienomis pasidžiaugę vaikai taip pat ėmė nerimauti.
„Kada eisime, pradėsime mokytis, kad neprisivysime, blogai mokysimės. Atrodė iš pradžių, kad greitai priims, gavosi, kad nelabai greitai“, – pridūrė vaikai.
Mama rašė skundą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, ėjo į savivaldybę, bet nieko nepasiekė.
„Kaip kamuolį mėto mane ten ten. Paskui savivaldybė, kaip kamuolį, ten eik ten, ten eik ten“, – kalbėjo mama Natalija.
Gavusi mamos skundą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragino savivaldybę padėti vaikams, bet reikalai nepajudėjo.
„Kelia susirūpinimą, kad vaikai praleisdami kiekvieną mokymosi dieną, jie turi spragų tuomet ir ugdymosi. Problemų atsiranda ir dėl emocinės savijautos“, – pasakojo švietimo ministerijos atstovė Raimonda Blužienė.
Po žurnalistų skambučio vaikai akimirksniu gavo vietą mokykloje
Galiausiai mama kreipėsi į žurnalistus. Ir vos tik TV3 paskambino į savivaldybę, kone per valandą Natalija sulaukė skambučio:
„Mes susisiekėme su Tuskulėnų mokykla, žinau, kad irgi su jais kontaktavote. Įkalbėjome, kad sutiktų priimti be atrankos, išsiuntė jums kvietimus.“
Vaikai pirmadienį pagaliau keliaus į mokyklą, tačiau Švietimo ministerija piktinasi, kodėl Kristoforo gimnazijos administracija nepriėmė mokinių dėl jų pažymių.
„Čia matau nusiteikimą, kad lyg tai mokykla vykdo kaip ir atranką pagal turimus pasiekimų vidurkius mokinių, tai iš tiesų gal buvo bloga diena sakykime, pavaduotojams ar dar kažkam bet taip neturėtų vykti“, – aiškino R. Blužienė.
Anot ministerijos, vaikai nekalti, kad jiems sunkiau sekasi – mokytojų pareiga jiems padėti mokytis.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.