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Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ir finansų ministro Taurimo Valio parengtą kitų metų valstybės biudžeto projektą, kuriame suplanuotos 28 mlrd. Eur išlaidos pajamas viršija 6 mlrd. Eur, Seimas grąžina Vyriausybei tobulinti. Seimo opozicija ir valstybės kontrolierė valdančiuosius kaltina tokiu biudžetu klampinant Lietuvą vis giliau į skolas.
„Tikimybė, kad deficitas bus didesnis, negu dabar projektuojama, yra didelė. Ypač 2029 m. deficitas gali siekti 6 proc. BVP“, – teigia valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
„Kalbame apie daugiau nei milijardą išslėptų išlaidų arba nenumatytų įplaukų – 200 mln. Eur iš geresnio mokesčių administravimo. Kalbame apie suklastotą biudžetą“, – sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Šita valdančioji dauguma pažeidė fiskalinę drausmę. Mes kiekvienas šeimoje ir įmonėje aiškiname, kiek turime pinigų ir galime išleisti. Mano skaičiavimais, deficitas bus 4,7 proc. 700 mln. Eur paslėpti po eilutėmis, mes tų pinigų negausime“, – komentuoja „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Didelių pokyčių biudžeto plane neplanuoja
Nepaisant tokios kritikos lavinos, premjeras ryškių valstybės biudžeto, kuriame numatytas beveik 6 mlrd. Eur deficitas, pokyčių daryti neplanuoja.
„Yra vietų interpretacijoms. Vyriausybė, sulaukusi pasiūlymų ir pastabų, į juos atsižvelgs, pateiks baigtinį skaičių ir jis bus tikrasis skaičius“, – teigia M. Sinkevičius.
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas 6 mlrd. Eur biudžeto skylę ragina sumažinti vos 150 milijonų eurų. Siūloma 40 mln. Eur sumažinti paramą būstui įsigyti, dar 20 mln. Eur neskirti mokinių krepšeliams ir neleisti valstybinėms įstaigoms pasiskolinti 80 mln. Eur. Tačiau komitetas ragina papildomai skirti 3 mln. Eur Seimui, kuriame kitąmet vyks pirmininkavimo Europos Sąjungai renginiai.
„Jie turi sutvarkyti. Žino deficitą, tendencijas. Aiškus planas, kaip per 2–5 metus grįžti prie fiskalinės drausmės rodiklių, turės būti“, – sako Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas.
Taupymo planas – tik po rinkimų
Kitų metų savivaldos rinkimams besiruošiantys valdantieji valstybės išlaidų taupymo ir galimo mokesčių didinimo planą žada parengti tik kitų metų pavasarį, jau po kovą suplanuotų rinkimų.
„Mes nenorime Kubiliaus keliu per naktį ar savaitę apversti mokesčių sistemą aukštyn kojomis. Mokestiniai pakeitimai, taupymas, išlaidų mažinimas nėra darbai, kurie padaromi spragtelėjus pirštais“, – teigia M. Sinkevičius.
Finansų ministerija prieš savaitę jau buvo pateikusi Vyriausybei taupymo projektą, kuriame siūlė dešimtadaliu sumažinti ministerijų išlaidas ir mažinti pensijų bei kitų išmokų kasmetinį indeksavimą. Tačiau socialdemokratų vadovybėje kilus pasipiktinimui, Vyriausybė projektą kol kas nukišo į stalčių.
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