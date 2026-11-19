O kol kas valdantieji sutarė kitais metais dar labiau padidinti mokesčius saldintiems gėrimams, lošimams, alkoholiui ir tabakui, taip pat rengti viršpelnio mokestį energetikos įmonėms.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Valstybės biudžeto projektas – su 6 milijardų eurų skyle, kuri siekia beveik 4 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) ir viršija Mastrichto finansinio stabilumo kriterijų.
Valdantieji nesutaria ne tik dėl to, kokius mokesčius didinti ar kokias išlaidas mažinti. Valstiečiai ir lenkai grasina apskritai nebalsuoti už biudžetą, jei socialdemokratai trukdys kartu su savivaldos rinkimais kitų metų kovą surengti ir patariamąjį referendumą dėl Konstitucijos papildymo nuostata, kad šeimos teisiniai santykiai kyla iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
„Tai nebuvo šantažas, o teisėtas reikalavimas. Valstiečių žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga nuo pat pradžių rėmė referendumą, po pateikimo Seime jam buvo pritarta, o komitetas nepateisinamai ilgai vilkino šį reikalą“, – teigė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Siūlo švelninti reikalavimus, kitaip partnerių ieškos opozicijoje
Tačiau Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas ragina koalicijos partnerius sušvelninti savo reikalavimus, antraip esą ras, kuo pakeisti jų balsus.
„Reikia atskirti tuos dalykus. Turime savivaldos rinkimus, kurie spręs savivaldos problemas, o dėl referendumo organizavimo bendro sutarimo nėra. Jo nebuvo ir koalicinėje sutartyje. Bus kieno nors kito pritarimas. Biudžetas yra svarbus visiems, nereikėtų čia bandyti torpeduoti vieno ar kito klausimo. Kiekvienas galime surasti svarbių klausimų, kuriuos reikia spręsti, bet šiuo metu pagrindinis klausimas yra biudžetas“, – sakė Seimo pirmininkas J. Olekas.
Socialdemokratus užstoja ir koalicijos partneriai demokratai.
„Aš nesu prieš referendumą, bet esu prieš politinį šantažą ir oportunizmą biudžeto rėmuose. Biudžetas – labai sudėtingas klausimas, matome didelį deficitą, visuomenės grupes, kurios labai laukia šio biudžeto“, – komentavo „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Tokia socialdemokratų ir demokratų laikysena siutina „valstiečius“.
„Tai, kad kažko nėra koalicinėje sutartyje, dar nereiškia, kad vienas koalicijos partnerių gali savo nuožiūra staiga pradėti stabdyti, marinuoti, trukdyti. Apie tai kalbama, Seimo pirmininkas turėtų būti suinteresuotas, kad Seimo darbas vyktų gerai“, – sakė „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga.
Aišku, kokie mokesčiai kils
Koalicinė taryba sutarė kitąmet didinti akcizus cukrui, loterijoms, tabakui ir alkoholiui. Taip pat bus rengiamas energetikos įmonių viršpelnio mokesčio projektas.
„Sutarėme judėti link viršpelnio mokesčio atsiradimo, bet pakeliui dar turime turėti ne pusfabrikatį, o išbaigtą dokumentą su aiškia logika ir subjektais, kuriuos jis paliestų“, – sakė Mindaugas Sinkevičius.
„Tikrai būtų sąžininga, kad energetikos sektorius savo dideliais pelnais prisidėtų prie gynybos ir žmonių gerovės“, – teigė Seimo narė, demokratė Agnė Širinskienė.
Dėl biudžeto deficito ir viešojo sektoriaus atlyginimų didinimo koalicijos taryba toliau tarsis ir kitą savaitę.
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