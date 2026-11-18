„Šansų, kad būtų suspėta iki reikiamo termino, kad referendumas įvyktų su savivaldos rinkimais – praktiškai, nelieka net teorinių. Kaip ir minėjau, pirmadienį rinksimės valdyboje ir spręsime. Mes viską žiūrėsime kontekste ir komplekse, nes mums labai svarbu buvo matyti, kaip bus atsižvelgiama į mūsų biudžeto siūlymus.
Tai aš čia taip teoriškai pasamprotausiu: jeigu nebūtų atsižvelgiama į mūsų biudžeto siūlymus, į tam tikrus mūsų pageidavimus, į koalicinės sutarties įsipareigojimus, pavyzdžiui, į slaugytojų darbo užmokestį ar kitus mums svarbius dalykus, ir taip pat referendumo klausimas niekaip nepajudėtų – tai aišku, kaip mes balsuotume ir, aišku, kad nepalaikytume“, – LRT televizijai teigė A. Veryga.
„Dabar matome tam tikrą geranoriškumą biudžeto klausimais ir matome, kad kai kurie dalykai tikrai juda į priekį, į kai ką yra įsiklausoma. Tai dabar turėsime tiesiog įsivertinti bendrą kontekstą ir žiūrėti, ką mes dar galime ar negalime padaryti dėl referendumo, nes mes šitos idėjos tikrai nesiruošiam niekaip atsisakyti. Ir jeigu to nepavyks padaryti kartu su savivaldos rinkimais, tai darysim viską, kad tai įvyktų su ateinančiais Seimo rinkimais. Vertinsime visą kontekstą, tarsimės kartu su kolegomis“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, iniciatoriai teigė, kad patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos teks rengti Seimo rinkimų metų. Jų vertinimu, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas sistemingai vilkino referendumo klausimą, kad nebūtų galimybės jį surengti kartu su artėjančiais savivaldos rinkimais.
Parlamente užstrigus iniciatyvos dėl patariamojo referendumo svarstymui, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigė, kad „valstiečių“ balsavimui dėl kitų metų biudžeto projekto didelę įtaką turės tolesnė šio klausimo eiga Seime. Tokią poziciją Eltai išsakė ir daugiau partijos frakcijos parlamente atstovų.
Seimo narių grupė kovą registravo nutarimo projektą, siūlantį kartu su kitąmet vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.
Jei Seimas tokiai iniciatyvai pritartų, per patariamąjį referendumą piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad „Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės“.
Balandį Seimas po pateikimo pritarė šiai iniciatyvai. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) gavo trijų universitetų – Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto – ekspertines išvadas, bet šis klausimas komiteto posėdyje svarstytas dar nebuvo.
Rugsėjį Seimo nariai kreipėsi į komiteto pirmininką J. Sabatauską, ragindami pateikti ekspertines išvadas komiteto nariams, įtraukti klausimą į artimiausio posėdžio darbotvarkę ir užtikrinti, kad jis būtų apsvarstytas laiku.
Po kreipimosi buvo paskelbti spalio 1 d. numatyti komiteto klausymai, bet jų išvakarėse pranešta apie atšaukimą. Kreipimesi pabrėžiama, kad tam, jog Seimas galėtų priimti sprendimą dėl patariamojo referendumo paskelbimo, būtinas procedūras reikia užbaigti iki gruodžio 7 d.
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