Praėjusią savaitę biudžeto projektą taip pat apsvarstė pagrindinis Biudžeto ir finansų komitetas (BFK), išnagrinėjęs kitų komitetų ir atskirų Seimo narių registruotus siūlymus.
Po pirmojo svarstymo Seime biudžeto projektas bus grąžinamas tobulinti Vyriausybei.
Valdantieji koalicinėje taryboje vėl aptarinės biudžeto klausimus
Šiuo metu vyksta mokytojų streikas, jie reikalauja kitų metų biudžete atlyginimus didinti labiau nei suplanuota dabar.
Prezidentūra teigė, kad biudžeto projektui grįžus į Vyriausybę bus galima svarstyti, ar jame įmanoma rasti papildomų lėšų mokytojų algoms kelti, tačiau pabrėžė, jog deficito didinimas nėra išeitis.
Koalicinės tarybos posėdis dėl mokestinių pokyčių ir galimybių mažinti numatomą valdžios sektoriaus deficitą vyko ir praėjusį trečiadienį.
Prieš tai vyko du darbo grupės posėdžiai, kur derėtasi dėl mokestinių pakeitimų – aptarti siūlymai dėl azartinių lošimų, cukraus mokesčio, alkoholio ir tabako akcizų pokyčių, naujos viršpelnių apmokestinimo schemos, kuri būtų taikoma energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms.
Dėl šių mokesčių koalicija jau sutarė.
Dabar valstybės biudžete numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas viršija nustatytus europinius Mastrichto kriterijus, dėl to valdantieji ieško būdų surinkti daugiau pajamų.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP, kitų metų projekte ji siekia 48,2 proc. BVP.
Projekte numatomos valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.