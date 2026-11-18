Tad šiemet įvestą vadinamąjį cukraus mokestį Finansų ministerija kitais metais siūlo dvigubinti ir viliasi juo bent šiek tiek apkamšyti valstybės biudžeto milijardinę skylę.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vienoje parduotuvėlėje darbuotojos vos spėja pildyti gazuotų gaiviųjų gėrimų lentynas, ypač artėjant savaitgaliui. Nors šiemet įvairūs gaivieji ir kiti saldinti gėrimai pabrango dėl naujojo cukraus mokesčio, lietuviai juos nesivaržydami dar labiau perka ir į valstybės biudžetą krauna dešimtis milijonų eurų, kurių Finansų ministerija tiek net nesitikėjo:
„Perku vis tiek, ne visus linksmonadus, bet perku.“
„Jei gerti nori, sumoki, kur dėsies.“
„Nedaug geriu, nepastebėjau, geriu tik su cukrumi, be saldiklių.“
„Aš jų niekada neperku, geriu gryną vandenėlį.“
„Perka, nežiūri į kainas, labiausiai perka, kai akcijos būna, sultys daugiausiai, energetiniai, limonadai eina, perka po nemažą kiekį“, – pastebėjo pardavėja Marija.
Naujojo cukraus mokesčio Finansų ministerija vylėsi šiemet surinkti bent 25 mln. eurų. Tačiau lietuviai per 9 mėnesius jo jau sumokėjo daugiau – 27 mln. eurų. O iki metų pabaigos planą gali viršyti ir visais 10 mln. eurų. Prekybininkai skelbia, kad nepaisant iki 25 ct už litrą pabrangimo, daugumą saldintų gėrimų lietuviai perka net labiau nei pernai.
„Akcizas saldintiems gėrimams „Maximos“ parduotuvėse palietė apie 500 prekių. Gazuotų gėrimų, giros pardavimai augo dešimtadaliu, energiniai augo 27 proc., šaltos kavos gėrimai daugiau nei dvigubai. Tirpios kavos gėrimų pardavimai augo 5 proc. kavos kapsulių pokyčio nepastebėjome. Sulčių, nektarų stebėjome dešimtadaliu mažesnius pardavimus“, – aiškino „Maxima“ atstovė Ernesta Vareikytė.
Limonado litras pabrangtų dar iki 25 ct
O itin saldžių sirupų kone perpus mažiau lietuviai dabar kraunasi negu prieš metus. Tautiečiams cukrumi ir saldikliais saldintų gėrimų ir toliau neatsisakant, ir valdantiesiems kyla apetitas mokestį dar labiau padidinti. Finansų ministerija jau suraitė cukraus mokesčio didinimo projektą – jį dvigubinti.
„Viskas, kas brangsta, yra blogai. Pajamos nekyla tiek, kiek brangsta.“
„Gerai, gal mažiau žmonės gers.“
„Visada iki Naujų metų kelia kainas, bet nesako, o po Naujų metų jau garsiai pasako, kad kelia kainas.“
„Aš mėgstu nealkoholinį šampaną, 10 eurų dabar, tai dar pabrangs?“
„Tada išvis nepirksiu, kam jis man, vandenį geriu.“
„Nuodėmės, cukraus mokestis yra ne tas, kuris bus labai skausmingas vartotojams, padės surinkti papildomų pajamų, teigiamas bus šalutinis poveikis – gal mažiau vartosime cukraus, būsime sveikesni ir mažiau nutukę“, – tikino ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Daugiau vaikų yra nutukusių, mažai aktyvių, su visokiomis ligomis ir kitais dalykais, yra kur pasitempti, cukraus mokestis per šitą prizmę buvo pirmiausia galvojamas“, – sakė Seimo komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas.
Verslas kalba apie mokesčių įvestą chaosą
Tuo metu saldintų gėrimų gamintojai ir pardavėjai valdančiuosius kaltina mokestį įvedus labai chaotiškai, ir neaiškumai, už ką ir kiek mokėti, kurie verslą trikdė prieš metus, esą tebesitęsia iki šiol.
„Verslas, mes esame šoke, manome, kad tai precedento neturintis atvejis, kai nepraėjus metams nuo fundamentaliai naujo mokesčio, jau svarstoma jį ne tik kelti, bet dvigubinti“, – piktinosi asociacijos „Lietuvos gėrimai“ direktorė Gintė Levišauskaitė.
„Nuostatos, susijusios su saldintų gėrimų apmokestinimu, yra blogos įstatymleidystės pavyzdys, kur akivaizdžiai neaiškus įstatymas ves link mokestinių ginčų“, – kalbėjo „Sorainen“ partnerė Indrė Ščeponienė.
Verslui skundžiantis, kad politikai perlenkė lazdą su mokesčio dydžiu milteliams, kurie skirti gėrimams gaminti – pavyzdžiui, įvairiems kavos gėrimams ar sportininkų mišiniams ir papildams. Tad šiai kategorijai mokestį Finansų ministerija siūlo kitąmet sumažinti. Valdantieji dar šiemet planuoja galutinai susitarti dėl cukraus mokesčio pokyčių ir jei iki Naujųjų metų juos patvirtins Seimas, nauji dydžiai turėtų įsigalioti kitų metų viduryje, kad gėrimų gamintojai ir pardavėjai turėtų bent pusmetį pasiruošti.
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