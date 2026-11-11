Cukraus, arba nuodėmės, mokestį Lietuvoje ruošiasi didinti beveik 2 kartus

Tai numato trečiadienį Finansų ministerijos oficialiai registruotas Akcizų įstatymo pakeitimo projektas.
Saldintiems gėrimams, turintiems pridėtinių cukrų (kurių kiekis 100 ml gėrimo viršija 2,5 g), neatsižvelgiant į tai, ar jų sudėtyje yra saldiklių, siūloma nustatyti didesnius akcizų tarifus pagal juose esantį cukrų kiekį:
14 eurų (dabar – 7,4 euro) akcizų tarifą už produkto hektolitrą saldintiems gėrimams, kuriuose cukrų 100 ml gėrimo yra mažiau kaip 8 g;
40 eurų (dabar – 21 euras) akcizų tarifą už produkto hektolitrą saldintiems gėrimams, kuriuose cukrų 100 ml gėrimo yra 8 g arba daugiau.
Atitinkamai saldintiems gėrimams, turintiems tik saldiklių arba saldiklių ir cukrų, kurių kiekis 100 ml gėrimo neviršija 2,5 g, siūloma taikyti 14 eurų už produkto hektolitrą akcizų tarifą.
Hektolitras yra 100 litrų. Taigi, jeigu Seimas priims tokį projektą, perkant vieną litrą saldintą gėrimą, teks mokėti 0,14 euro arba 0,40 euro akcizą, kuris paprastai vadinamas cukraus arba nuodėmės mokesčiu.
Finansų ministerija skaičiuoja, kad dėl siūlomų saldintų gėrimų apmokestinimo pakeitimų valstybės biudžetas per metus galėtų gauti apie 21 mln. eurų papildomų pajamų iš akcizų.
Šis įvertis apima apie 5 mln. eurų mažesnį fiskalinį poveikį dėl akcizų tarifo sausiems koncentratams mažinimo. Siūlomiems pakeitimams įsigaliojus nuo 2027 m. liepos 1 d., fiskalinis poveikis 2027 metams būtų apie 10,5 mln. eurų.
Esą faktinės biudžeto pajamos galėtų būti mažesnės, jei mažėtų saldintų gėrimų suvartojimas ir (arba) gamintojai mažintų cukraus kiekį gėrimuose.
Projektui dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas.