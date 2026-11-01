Saldintų gėrimų kainos gali kilti: verslas siunčia įspėjimą valdantiesiems

Anot asociacijos, naujasis cukraus mokestis įvestas vos šiemet, todėl jo poveikis vartojimui ir visuomenės sveikatai dar nėra tinkamai įvertintas.
„Tai ne abstraktus mokestis verslui – tai papildoma našta žmonėms. Jeigu akcizo tarifai būtų padvigubinti, vartotojai tai pajus per kainas. Ypač jautriai tokie pokyčiai gali paveikti mažesnes pajamas gaunančius gyventojus“, – pranešime teigia bendrovės „Eckes-Granini Baltic“ marketingo direktorius Vidas Komparskas.
Asociacija taip pat atkreipia dėmesį, kad įvedant cukraus mokestį planuota per metus surinkti apie 25 mln. eurų, tačiau per pirmuosius devynis 2026 m. mėnesius iš nealkoholinių saldintų gėrimų akcizo jau surinkta 27,25 mln. eurų – 9 proc. daugiau nei planuota gauti per visus metus.
„Didesnės kainos gali paveikti vartojimo apimtis, pirkėjų pasirinkimus ir verslo veiklos rezultatus, todėl būtinas išsamus ekonominio poveikio vertinimas“, – teigia G. Levišauskaitė.
Ji taip pat įspėja, kad dažni mokestinių taisyklių pakeitimai gali mažinti Lietuvos patrauklumą investuotojams.
Siekiant mažinti valstybės biudžeto deficitą ir didinti pajamas, valdančioji koalicija sudarys darbo grupę, kuri ieškos sutarimo dėl potencialių naujų mokestinių pakeitimų.
Finansų ministerija modeliuoja galimybes labiau apmokestinti saldintus gėrimus, didinti lošimo ir loterijų mokesčius. Skaičiuojama, kad tokie mokestiniai pokyčiai galėtų atnešti iki šimto milijonų eurų papildomų pajamų.
Cukraus mokestis saldintiems gėrimams įsigaliojo šiemet kartu su pernai priimta mokesčių reforma.
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