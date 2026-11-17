Tačiau degalinių valdytojai dar kartą ragina valdančiuosius tiesiog sumažinti degalų mokesčius. Beje, valdantieji jau svarsto ir kaip biudžetą papildyti prabangių automobilių ir taršos mokesčiais.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lietuvos vairuotojai, jau dabar už degalus moka brangiau nei lenkai ir latviai – nerimauja, kad Naujaisiais metais už degalus teks mokėti dar brangiau, mat valdantieji iki šiol nesusitarė, kaip kitąmet švelnins numatytą mokesčių didinimo planą.
„Jaučiasi, labai jaučiasi.“
„Latvijoje gerokai pigiau, kažko panašaus ir čia reikėtų.“
„Viešuoju transportu naudotis, važiuoti ekonomiškiau, persėst ant elektrinių automobilių?“
Vietoj mažesnių degalų akcizų – programėlė
Kitąmet suplanavę valstybės biudžetą su 6 mlrd. eurų skyle, užuot svarstę, kaip sumažinti degalų mokesčius, valdantieji ieško kitų būdų, kaip sumažinti kainas Lietuvos degalinėse. Iš pradžių svarstę, kaip uždrausti degalinėse kainas kelti keliskart per dieną, Seimo nariai persigalvojo ir dabar kuria projektą, kaip degalines įpareigoti savo kainas realiu laiku skelbti specialioje programėlėje.
„Kainos turi būti skelbiamos kiekvienos degalinės realiu laiku. Programėlė, kurią turės degalinės, terminas duotas iki sausio 1 d. kainų lubų nėra diskutuojama“, – aiškino Seimo komiteto pirmininkas, demokratas Algirdas Butkevičius.
Naująjį valdančiųjų projektą degalinių atstovai peikia, o kad degalų kainos Lietuvoje sumažėtų, dar kartą kartoja prašymą degalų mokesčius sumažinti iki Lenkijos lygio.
„Programėlė, jei padarysime, ką ji reiškia, grįš visi piltis į Lietuvą? Numirėlio apšlakstymas, nieko neduoda“, – minėjo Lietuviškų degalinių sąjungos vadovas Karolis Stasiukynas.
Svarstoma įvesti prabangių automobilių mokestį
Seimo opozicija taip pat ragina valdančiuosius imtis ryžtingų žingsnių – degalams mokesčius sumažinti, o naftos perdirbimo įmonę „Orlen Lietuva“ apmokestinti didesniais pelno mokesčiais.
„Orlen Lietuva“, kuri tiekia 80 proc. kuro, litre turi 58 ct savo maržą, ketvirtadalis kainos yra Orleno“, – sakė Seimo narys, liberalas Simonas Gentvilas.
„Kainos pakilusios dėl mokesčių, Hormuzo, Lietuvoje neturime problemos su rinka, ji užtikrina žemiausią kainą“, – tikino Seimo narė, konservatorė Gintarė Skaistė.
Na, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad siekiant surinkti daugiau pajamų į valstybės biudžetą valdantieji svarsto įvesti ir prabangių automobilių mokestį.
„Prabangių automobilių mokestis būtų teisingas. <...> Kiekvienas žmogus važiuoja ir pas daktarą, ir kitur su automobiliu ir kartais labai senu automobiliu, kai kalbama apie tą ekologinę dalį ir galbūt čia įdėti mokesčius būtų neteisinga – žmogus vieną kitą kartą nuvažiuoja iki mediko ir atgal ir jis neturi tų galimybių susimokėti. Bet yra žmonių, kurie galėtų susimokėti mokestį“, – aiškino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Tiesa, valdantieji tvirtina dar nesutarę, nei kokios vertės, galios ar taršos automobiliams grėstų naujasis mokestis, tad nėra aišku, ir kada jį galėtų įvesti.
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