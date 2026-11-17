„Jei mes susikoncentruojame ties 2027 metų biudžetu, tai, mano galva, jau yra vėlu, nes jei būtų ir priimti tie pakeitimai, kurie yra siūlomi, vis tiek nepabėgsime nuo perviršinio deficito procedūros. Ji prasidės“, – antradienį Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos surengtoje diskusijoje su verslo asociacijų atstovais teigė V. Vasiliauskas.
Vasiliauskas: mokestinės priemonės galėtų tik nežymiai sumažinti biudžeto deficitą
Anot jo, šiuo metu svarstomos mokestinės priemonės galėtų tik nežymiai sumažinti biudžeto deficitą, todėl Lietuva turėtų daugiau dėmesio skirti vidutinės trukmės fiskalinės politikos planui.
„Siūlomos mokestinės priemonės iš esmės tik truputį sumažina tą deficitą, bet mes vis tiek viršijame ribą. Todėl mums reikėtų koncentruoti savo jėgas į vidutinio laikotarpio perspektyvą, planą, kurį būtų galima pateikti Komisijai, kaip mes įsivaizduojame savo trajektoriją“, – kalbėjo LBA vadovas.
V. Vasiliausko teigimu, toks planas turėtų apimti tiek valstybės pajamas, tiek išlaidas. Jis taip pat įspėjo, kad skuboti mokestiniai sprendimai gali lemti papildomų klaidų.
„Reikia labai skirti laiko, pastangų ir sudėlioti aiškų, konkretų planą. Mano galva, skubotumas visose srityse nieko gero neatneš, pridarysime klaidų ir tiek“, – sakė jis.
Paklaustas, ar Lietuvai būtų įmanoma iki 2029 metų sugrįžti prie fiskalinės drausmės reikalavimų, V. Vasiliauskas tokią galimybę įvertino skeptiškai.
„Mano galva, tai yra neįmanoma, bet aš nesu burtininkas“, – pabrėžė LBA prezidentas.
Verslo atstovai įspėja dėl augančios valstybės skolos
Verslo asociacijų atstovai taip pat reiškė susirūpinimą dėl didėjančio valstybės biudžeto deficito ir skolos.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Eduardas Petrulis atkreipė dėmesį, kad auganti valstybės skola gali didinti skolinimosi kainą ir neigiamai paveikti visą šalies ekonomiką.
Pasak jo, Lietuva jau dabar už dešimties metų trukmės skolos vertybinius popierius moka panašias palūkanas kaip Italija, nors pastarosios valstybės skola yra gerokai didesnė.
„Mes tikrai nenorėtume kaip verslas, kad taip atsitiktų, nes toks pokytis, be abejo, būtų juntamas neigiamai ne tik viešiesiems finansams, bet ir visai valstybei“, – sakė E. Petrulis.
Savo ruožtu asociacijos „Investors’ Forum“ atstovas Adomas Klimantas pabrėžė, kad verslui ypač svarbus mokestinės aplinkos prognozuojamumas.
Jo vertinimu, esant dabartinei valstybės finansų padėčiai, ateityje gali tekti svarstyti papildomus mokesčių pakeitimus. A. Klimantas taip pat siūlė daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui, pasitelkiant dirbtinio intelekto sprendimus mokesčių administravimo srityje.
Diskusijos metu verslo atstovai kritikavo ir kai kuriuos svarstomus mokestinius pakeitimus, tokius kaip cukraus mokestį, ragindami valdžią prieš priimant sprendimus išsamiau įvertinti jų poveikį verslui bei šalies konkurencingumui.
Kaip skelbė ELTA, Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Visgi pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Valstybės kontrolė (VK) savo išvadoje dėl biudžeto projekto įspėjo, kad valdžios sektoriaus deficitas gali augti sparčiau nei prognozuoja Vyriausybė ir 2029 m. priartėti prie 6 proc. BVP.