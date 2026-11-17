Parlamentas antradienį po svarstymo pritarė tokioms parlamentinio Energetikos ir darnios plėtros komiteto inicijuojamoms Energetikos įstatymo pataisoms: už balsavo 47 Seimo nariai, prieš buvo 19, o 25 susilaikė. Galutinis balsavimas numatytas gruodžio dieną.
Seimas nusiteikęs įpareigoti degalines skelbti kainas realiu laiku
„Aušrietis“ Artūras Skardžius teigė manantis, kad pataisos sukurs didelę biurokratinę naštą verslui.
Liberalas Simonas Gentvilas priekaištavo, kad būtų kontroliuojamos degalinės, kai jų marža siekia vos centą.
„Valstietis“ Valius Ąžuolas prognozavo, kad pokyčiai degalų kainoms turės simbolinę naudą arba jokios.
Jei pataisos bus priimtos, degalinės ne vėliau kaip per 10 minučių nuo kainų pakeitimo turės teikti duomenis Lietuvos energetikos agentūrai (LEA). Kitaip joms grėstų baudos iki 5 tūkst. eurų.
Realios kainos galėtų būti rodomos, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse.
Iki šiol LEA degalų kainų žemėlapyje atnaujinamos kainos pateikiamos kartą per parą – kiekvienos darbo dienos rytą, tačiau dienos metu jas galima keisti.
Pirminiame pataisų variante, kurį teikė Energetikos ministerija, buvo siūloma laikinai – iki metų pabaigos – įpareigoti degalines kuro kainas didinti tik kartą per parą – 10 valandą ryto. Tam Energetikos ir darnios plėtros komitetas nepritarė ir pasiūlė savo variantą dėl kainų skelbimo realiu laiku.
Energetikos viceministras Darius Indriūnas yra sakęs, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje.