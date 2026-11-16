Dėl elektros, dujų ir degalų kainų – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, vidutinė didmeninė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF lapkričio 9–13 dienomis mažėjo 5,74 proc., o savaitės kainų vidurkis sudarė 90,74 euro už megavatvalandę (MWh). Tai pirma kainų mažėjimo savaitė po penkių savaičių didėjimo. Ankstesnę savaitę vidutinė dujų kaina siekė 96,3 Eur/MWh.
Dujų kiekis Europos saugyklose siekia šiek tiek daugiau nei 70 proc.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos 1–5 Eur/MWh didesnės nei buvo manoma prieš savaitę – jos gali svyruoti 61–91 Eur/MWh ribose.
Dujų kiekis Europos saugyklose šiuo metu siekia apie 70,55 proc., praėjusią savaitę buvo 72,65 proc., lapkričio 1 d. – apie 74,56 proc., o prieš metus tuo pačiu laikotarpiu saugyklų užpildymas vidutiniškai siekė apie 81,89 proc. Lapkritį Europos dujų saugyklų užpildymas dėl prasidėjusio šildymo sezono sumažėjo apie 5,93 proc.
Inčukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta 52,66 proc. – per savaitę užpildymo lygis padidėjo 2,63 proc., nuo 51,10 proc. Prieš metus tuo pačiu laikotarpiu saugykla buvo užpildyta 60,61 proc. Pagal saugyklų užpildymo reikalavimus pildymo laikotarpis pratęstas iki gruodžio 1 dienos.
Per savaitę per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 544,23 gigatvatvalandžių (GWh) gamtinių dujų, į Latviją perduotas dujų kiekis siekė apie 172,58 GWh. Klaipėdos SGD terminalas šiuo metu dirba beveik 90 proc. pajėgumu.
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas, palyginti su ankstesne savaite, didėjo 75,06 proc. – suvartota 287,46 GWh dujų. Tuo metu Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 9,05 GWh dujų, arba 2,37 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę.
Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę traukėsi 15 proc. – nuo 278,2 Eur/MWh iki 236 Eur/MWh ir išliko antra didžiausia vidutinė savaitės kaina šiemet.
Įvardijo priežastis
LEA teigimu, didmeninės elektros kainos mažėjo dėl ketvirtadienį sustiprėjusio vėjo ir padidėjusios elektros gamybos, o penktadienį–sekmadienį vėjo elektrinių gamyba užtikrino šalies elektros vartojimo poreikį.
Nepriklausomų tiekėjų siūlomos 1 kilovatvalandės (kWh) vidutinės kainos nepasikeitė. Vienos laiko zonos planų su 12 mėn. fiksuota kaina 1 kWh vidutinė elektros kaina per savaitę padidėjo 0,3 proc. – nuo 0,319 Eur/kWh iki 0,320 Eur/kWh ir yra apie 26 proc. didesnė nei buvo prieš metus.
Vienos laiko zonos planų su 24 mėn. fiksuota 1 kWh vidutinė kaina per tą patį laikotarpį padidėjo 0,3 proc. – nuo 0,317 Eur/kWh iki 0,318 Eur/kWh bei yra apie 23 proc. didesnė nei buvo prieš metus.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę sumažėjo 10,4 proc. mažesnė už ankstesnės savaitės vidutinę kainą – siekė 0,437 Eur/kWh.
Elektros energijos vartojimas šalyje lapkričio 9–15 d., palyginti su ankstesne savaite, didėjo 7,7 proc. – iki 276,1 GWh. Vartojimas šiemet 9,7 proc. didesnis nei 2025 m. tą pačią savaitę.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje per savaitę padidėjo 46,5 proc., palyginti su ankstesne savaite. Šalyje pasigaminta 94 proc. visos suvartotos elektros energijos, o bendras elektros poreikis patenkintas apie 85 proc.
Daugiausia elektros energijos per savaitę pagamino vėjo elektrinės – jų generacija augo 72,1 proc. iki 164 GWh. Saulės elektrinės sugeneravo 16,5 GWh, arba 24,7 proc. mažiau elektros nei ankstesnę savaitę.
Hidroelektrinių gamyba augo 4,3 proc. ir sudarė 14,4 GWh, o šiluminės elektrinės generavo 51,9 proc. daugiau, arba 42 GWh elektros energijos.
Brent naftos kainų vidurkis praėjusią savaitę siekė 93,7 JAV dolerio už barelį (USD/bbl) – tai 6,3 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai buvo 99,9 USD/bbl. Anot agentūros, tai mažiausia kaina nuo rugpjūčio pradžios, kai nafta kainavo 90,5 USD/bbl.
Pagal naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiu laikotarpiu kaina bus 1–2 USD/bbl mažesnė, nei buvo prognozuota prieš savaitę.
Tuo metu degalų kainos Lietuvos degalinėse per savaitę kito skirtingai – dalis degalų pigo. Vidutinė benzino ir dyzelino kaina sumažėjo atitinkamai 3,74 proc. ir 1,87 proc.
Biokuro kaina praėjusią savaitę Lietuvoje siekė 34,96 Eur/MWh – ji padidėjo 2,64 proc., lyginant su ankstesne savaite.
Ilgalaikių biokuro sandorių vidutinė kaina siekia 32,37 Eur/MWh – tai 50 proc. daugiau nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu.
Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 21,95 Eur/MWh, o 2024-ųjų tą pačią savaitę – 20,41 Eur/MWh.
Šiuo metu žiemai sukauptos biokuro atsargos panašios kaip ankstesniais metais: biokuro sezoninės atsargos sudaro 55 proc. Šių metų ketvirtam ketvirčiui apsirūpinimas siekia apie 80 proc., o 2027 m. pirmajam ketvirčiui – apie 34 proc.
Lapkritį vidutinė šilumos energijos kaina šalyje siekė 8,63 ct/kWh ir buvo 13,55 proc. didesnė nei spalį.