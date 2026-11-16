Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl elektros, dujų ir degalų kainų – naujausia žinia

2026-11-16 15:03 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 15:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

 Pastarąją savaitę Lietuvoje mažėjo beveik visų energijos išteklių kainos. Elektros kainų savaitės vidurkis mažėjo 15 proc., gamtinės dujos pigo apie 5,74 proc., o degalai – 1,87–3,74 proc. Tuo metu biokuras per savaitę pabrango 2,64 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Grynieji pinigai (ELTA / Dainius Labutis)
GALERIJA (5)

 Pastarąją savaitę Lietuvoje mažėjo beveik visų energijos išteklių kainos. Elektros kainų savaitės vidurkis mažėjo 15 proc., gamtinės dujos pigo apie 5,74 proc., o degalai – 1,87–3,74 proc. Tuo metu biokuras per savaitę pabrango 2,64 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Agentūros duomenimis, vidutinė didmeninė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF lapkričio 9–13 dienomis mažėjo 5,74 proc., o savaitės kainų vidurkis sudarė 90,74 euro už megavatvalandę (MWh). Tai pirma kainų mažėjimo savaitė po penkių savaičių didėjimo. Ankstesnę savaitę vidutinė dujų kaina siekė 96,3 Eur/MWh.

REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Dujų kiekis Europos saugyklose siekia šiek tiek daugiau nei 70 proc.

Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos 1–5 Eur/MWh didesnės nei buvo manoma prieš savaitę – jos gali svyruoti 61–91 Eur/MWh ribose.

Dujų kiekis Europos saugyklose šiuo metu siekia apie 70,55 proc., praėjusią savaitę buvo 72,65 proc., lapkričio 1 d. – apie 74,56 proc., o prieš metus tuo pačiu laikotarpiu saugyklų užpildymas vidutiniškai siekė apie 81,89 proc. Lapkritį Europos dujų saugyklų užpildymas dėl prasidėjusio šildymo sezono sumažėjo apie 5,93 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Inčukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta 52,66 proc. – per savaitę užpildymo lygis padidėjo 2,63 proc., nuo 51,10 proc. Prieš metus tuo pačiu laikotarpiu saugykla buvo užpildyta 60,61 proc. Pagal saugyklų užpildymo reikalavimus pildymo laikotarpis pratęstas iki gruodžio 1 dienos.

Per savaitę per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 544,23 gigatvatvalandžių (GWh) gamtinių dujų, į Latviją perduotas dujų kiekis siekė apie 172,58 GWh. Klaipėdos SGD terminalas šiuo metu dirba beveik 90 proc. pajėgumu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas, palyginti su ankstesne savaite, didėjo 75,06 proc. – suvartota 287,46 GWh dujų. Tuo metu Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 9,05 GWh dujų, arba 2,37 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę.

Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę traukėsi 15 proc. – nuo 278,2 Eur/MWh iki 236 Eur/MWh ir išliko antra didžiausia vidutinė savaitės kaina šiemet. 

REKLAMA

Įvardijo priežastis

LEA teigimu, didmeninės elektros kainos mažėjo dėl ketvirtadienį sustiprėjusio vėjo ir padidėjusios elektros gamybos, o penktadienį–sekmadienį vėjo elektrinių gamyba užtikrino šalies elektros vartojimo poreikį.

Nepriklausomų tiekėjų siūlomos 1 kilovatvalandės (kWh) vidutinės kainos nepasikeitė. Vienos laiko zonos planų su 12 mėn. fiksuota kaina 1 kWh vidutinė elektros kaina per savaitę padidėjo 0,3 proc. – nuo 0,319 Eur/kWh iki 0,320 Eur/kWh ir yra apie 26 proc. didesnė nei buvo prieš metus.

REKLAMA

Vienos laiko zonos planų su 24 mėn. fiksuota 1 kWh vidutinė kaina per tą patį laikotarpį padidėjo 0,3 proc. – nuo 0,317 Eur/kWh iki 0,318 Eur/kWh bei yra apie 23 proc. didesnė nei buvo prieš metus.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę sumažėjo 10,4 proc. mažesnė už ankstesnės savaitės vidutinę kainą – siekė 0,437 Eur/kWh. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Elektros energijos vartojimas šalyje lapkričio 9–15 d., palyginti su ankstesne savaite, didėjo 7,7 proc. – iki 276,1 GWh. Vartojimas šiemet 9,7 proc. didesnis nei 2025 m. tą pačią savaitę. 

Bendra elektros gamyba Lietuvoje per savaitę padidėjo 46,5 proc., palyginti su ankstesne savaite. Šalyje pasigaminta 94 proc. visos suvartotos elektros energijos, o bendras elektros poreikis patenkintas apie 85 proc.

REKLAMA

Daugiausia elektros energijos per savaitę pagamino vėjo elektrinės – jų generacija augo 72,1 proc. iki 164 GWh. Saulės elektrinės sugeneravo 16,5 GWh, arba 24,7 proc. mažiau elektros nei ankstesnę savaitę.

Hidroelektrinių gamyba augo 4,3 proc. ir sudarė 14,4 GWh, o šiluminės elektrinės generavo 51,9 proc. daugiau, arba 42 GWh elektros energijos.

REKLAMA

Brent naftos kainų vidurkis praėjusią savaitę siekė 93,7 JAV dolerio už barelį (USD/bbl) – tai 6,3 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai buvo 99,9 USD/bbl. Anot agentūros, tai mažiausia kaina nuo rugpjūčio pradžios, kai nafta kainavo 90,5 USD/bbl. 

Pagal naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiu laikotarpiu kaina bus 1–2 USD/bbl mažesnė, nei buvo prognozuota prieš savaitę. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu degalų kainos Lietuvos degalinėse per savaitę kito skirtingai – dalis degalų pigo. Vidutinė benzino ir dyzelino kaina sumažėjo atitinkamai 3,74 proc. ir 1,87 proc.

Biokuro kaina praėjusią savaitę Lietuvoje siekė 34,96 Eur/MWh – ji padidėjo 2,64 proc., lyginant su ankstesne savaite.

Ilgalaikių biokuro sandorių vidutinė kaina siekia 32,37 Eur/MWh – tai 50 proc. daugiau nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu.

REKLAMA

Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 21,95 Eur/MWh, o 2024-ųjų tą pačią savaitę – 20,41 Eur/MWh.

Šiuo metu žiemai sukauptos biokuro atsargos panašios kaip ankstesniais metais: biokuro sezoninės atsargos sudaro 55 proc. Šių metų ketvirtam ketvirčiui apsirūpinimas siekia apie 80 proc., o 2027 m. pirmajam ketvirčiui – apie 34 proc. 

Lapkritį vidutinė šilumos energijos kaina šalyje siekė 8,63 ct/kWh ir buvo 13,55 proc. didesnė nei spalį. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų