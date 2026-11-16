Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse svyravo nuo 2,08 euro iki 2,30 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,17 euro ir buvo 0,65 proc. mažesnė nei penktadienį (2,18 euro).
LEA: benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje nežymiai sumažėjo
Mažiausia dyzelino kaina buvo trijose „Deliuvis“ tinklo degalinėse Panevėžyje, dvejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse, „Skulas“ tinklo degalinėje Vilniuje bei „Bonsa“ degalinėje Tauragėje – jose litras šios rūšies degalų kainavo 2,08 euro. Didžiausia dyzelino kaina pirmadienį fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 2,30 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,64 euro iki 1,98 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,77 euro ir buvo 0,92 proc. mažesnė nei penktadienį (1,78 euro).
Pigiausias benzinas pirmadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Kupiškio rajone ir „Bonsa“ degalinėje Tauragėje – jose litras degalų kainavo 1,64 euro. Brangiausiai įsigyti benzino gyventojai galėjo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 1,98 euro už litrą.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,92 euro iki 1,13 euro, o vidutinė jų kaina siekė 1,05 euro ir buvo 0,81 proc. didesnė nei penktadienį (1,04 euro).
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo „Eniris“ tinklo degalinėje Mažeikiuose – 0,92 euro, o didžiausia, siekusi 1,13 euro, – dviejose „Circle K“ tinklo degalinėse.
Didmeninė benzino kaina lapkričio 13 dieną Lietuvoje buvo 1,54 euro, dyzelinas kainavo 1,99 euro. Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 95,8 JAV dolerio už barelį.