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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

2026-11-16 12:04 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 12:04
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 Vidutinės benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje pirmadienio rytą sumažėjo atitinkamai 0,92 proc. ir 0,65 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos pabrango 0,81 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Degalai (ELTA nuotr.)

 Vidutinės benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje pirmadienio rytą sumažėjo atitinkamai 0,92 proc. ir 0,65 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos pabrango 0,81 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse svyravo nuo 2,08 euro iki 2,30 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,17 euro ir buvo 0,65 proc. mažesnė nei penktadienį (2,18 euro).

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LEA: benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje nežymiai sumažėjo

Mažiausia dyzelino kaina buvo trijose „Deliuvis“ tinklo degalinėse Panevėžyje, dvejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse, „Skulas“ tinklo degalinėje Vilniuje bei „Bonsa“ degalinėje Tauragėje – jose litras šios rūšies degalų kainavo 2,08 euro. Didžiausia dyzelino kaina pirmadienį fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 2,30 euro.

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Benzino kainos svyravo nuo 1,64 euro iki 1,98 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,77 euro ir buvo 0,92 proc. mažesnė nei penktadienį (1,78 euro).

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Pigiausias benzinas pirmadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Kupiškio rajone ir „Bonsa“ degalinėje Tauragėje – jose litras degalų kainavo 1,64 euro. Brangiausiai įsigyti benzino gyventojai galėjo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 1,98 euro už litrą.

SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,92 euro iki 1,13 euro, o vidutinė jų kaina siekė 1,05 euro ir buvo 0,81 proc. didesnė nei penktadienį (1,04 euro).

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Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo „Eniris“ tinklo degalinėje Mažeikiuose – 0,92 euro, o didžiausia, siekusi 1,13 euro, – dviejose „Circle K“ tinklo degalinėse.

Didmeninė benzino kaina lapkričio 13 dieną Lietuvoje buvo 1,54 euro, dyzelinas kainavo 1,99 euro. Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 95,8 JAV dolerio už barelį. 

indeliai.lt

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