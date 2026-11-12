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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Demokratų lyderis: viršpelnio mokestis turėtų būti laikina priemonė

2026-11-12 18:03 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 18:03
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Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius mano, kad iš viršpelnio mokesčio surinktos lėšos turėtų būti skirtos degalų kainoms mažinti, o ne nukreiptos į bendrą valstybės biudžetą. Pasak jo, ši priemonė būtų laikina ir galėtų galioti apie pusmetį ar metus.

Virginijus Sinkevičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (2)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius mano, kad iš viršpelnio mokesčio surinktos lėšos turėtų būti skirtos degalų kainoms mažinti, o ne nukreiptos į bendrą valstybės biudžetą. Pasak jo, ši priemonė būtų laikina ir galėtų galioti apie pusmetį ar metus.

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„Aš manau, kad apie jį reikia kalbėti atskirai, nes jis tikrai nesprendžia deficito klausimo, todėl, kad tai yra laikina priemonė. Tai yra laikina priemonė, kuri greičiausiai galėtų veikti pusmetį. Na, pažiūrėtume, aišku, kaip klostytųsi situacija Hormūze, bet aš spėju – pusmetį, galbūt metus“, – ketvirtadienį žurnalistams Briuselyje sakė V. Sinkevičius.

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(2 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalai

Kaip pavyzdį pateikė Lenkiją

Jo teigimu, surinktos lėšos turėtų padėti gyventojams susidoroti su išaugusiomis degalų kainomis. Politiko skaičiavimu, sumažinus kuro kainą 10 centų, degalinėse ji galėtų atpigti apie 12 centų.

„Nes jeigu mes atpigintume kurą 10 euro centų, o degalinėje jis turėtų atpigti apie 12, tai, aš manau, būtų ženkli pagalba žmonėms“, – teigė jis.

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V. Sinkevičius kaip pavyzdį pateikė Lenkiją, kuri, pasak jo, viršpelnio pajamas nukreipė į degalų kainų mažinimą, sumažindama tiek pridėtinės vertės mokestį (PVM), tiek akcizą.

Paklaustas apie papildomų pajamų į valstybės biudžetą paieškas, politikas teigė, kad diskusijos dar nėra baigtos. Anot jo, Finansų ministerijai turėtų būti pateikta daugiau kaip 20 pasiūlymų, tačiau jis pats konkrečių priemonių kol kas neįvardijo.

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V. Sinkevičius taip pat siūlė Finansų ministerijai parengti kelis scenarijus, kaip būtų galima papildomai surinkti 300 mln. eurų ir sumažinti biudžeto deficitą iki 3,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

ELTA primena, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė trims ministerijoms iki lapkričio 9 d. įvertinti energetikos sektoriaus, įskaitant degalų, elektros ir šilumos rinkas, įmonių pelno pokyčius bei viršpelnių dydžius ir parengti siūlymus dėl jų apmokestinimo.

Sprendimas parengti tokio mokesčio schemą priimtas koalicinėje taryboje.

Finansų ministras Taurimas Valys neatmeta galimybės po Naujųjų metų peržiūrėti degalų akcizus, atsižvelgiant į situaciją rinkose ir degalų kainas, tačiau pabrėžia, kad toks sprendimas dar didintų biudžeto deficitą.

indeliai.lt

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