Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 2,07 euro iki 2,29 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,19 euro ir buvo 0,88 proc. didesnė nei pirmadienį (2,17 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragėje, kur litras šių degalų kainavo 2,07 euro. Brangiausiai – už 2,29 euro – įsigyti dyzelino gyventojai antradienį galėjo „Viada“ tinklo degalinėje bei septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse.
LEA: benzinas ir dyzelinas šalies degalinėse pabrango
Benzino kainos svyravo nuo 1,64 euro iki 1,96 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,77 euro ir buvo 0,33 proc. didesnė nei pirmadienį (1,77 euro).
Pigiausias benzinas antradienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Kupiškio rajone – 1,64 euro, o didžiausia jo kaina, siekusi 1,96 euro, fiksuota „Narjanta“ tinklo degalinėje Anykščių rajone.
SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,94 euro iki 1,13 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 1,05 euro ir buvo 0,13 proc. mažesnė nei pirmadienį (1,05 euro).
Mažiausia SND kaina buvo „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės rajone, kur litras šių degalų atsiėjo 0,94 euro. Didžiausia SND kaina antradienį fiksuota penkiose „Viada“ tinklo degalinėse bei keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse – 1,13 euro.
Didmeninė benzino kaina lapkričio 16 dieną Lietuvoje buvo 1,54 euro, dyzelinas kainavo 2,02 euro. Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 92,4 JAV dolerio už barelį.