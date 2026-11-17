Kaip skelbiama, jame prioritetas bus teikiamas iniciatyvoms, kurios padeda Lietuvos gyventojams gauti patikimą informaciją, stiprina visuomenės atsparumą dezinformacijai, didina kultūros prieinamumą ir leidžia turinį pasiekti auditorijai prieinamiausiais būdais.
Regionams, vaikams ir jaunimui – daugiau dėmesio
Skirtingoms visuomenės grupėms pažinti ir pasiekti numatyta 2,342 mln. eurų, LRT misiją atitinkančiam kokybiškam turiniui kurti – 1,174 mln. eurų, auditorijai pasiekti jai patogiais būdais – 212 tūkst. eurų, o efektyviai, inovatyviai ir prie pokyčių greitai prisitaikančiai organizacijai kurti – 2,522 mln. eurų.
Daugiau dėmesio bus skiriama regionams, vaikams ir jaunimui – radijuje ir skaitmeninėse platformose bus plėtojamas edukacinis turinys, televizijoje – dokumentiniai ir pažintiniai pasakojimai apie Lietuvos regionus.
Anot LRT Tarybos, visuomeninis transliuotojas stiprins aiškinamąją ir specializuotą žurnalistiką, kultūros, istorijos, mokslo ir edukacinį turinį.
Numatyta kurti turinį, padedantį stiprinti atsparumą propagandai, medijų raštingumą ir pasirengimą krizinėms situacijoms.
LRT taip pat investuos į lietuvišką kiną ir dokumentiką bei užtikrins galimybę nemokamai stebėti svarbiausius pasaulio sporto įvykius, įskaitant Lietuvoje vyksiantį Europos moterų krepšinio čempionatą.
Bus didinama turinio su garsiniu vaizdavimu, subtitrais ir vertimu į gestų kalbą apimtis, gerinama LRT skaitmeninių kanalų vartotojų patirtis ir LRT.lt mobilioji programėlė. Taip pat bus stiprinamas veiklos ir kibernetinis atsparumas ir plėtojamas saugus dirbtinio intelekto taikymas.
Kaip skelbiama, LRT Tarybos posėdyje taip pat aptartas Generalinės prokuratūros sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Prokuratūra tokį sprendimą priėmė atlikusi tyrimą dėl LRT Redakcinės politikos nuostatų, numatančių slaptą informacijos rinkimą. Taryba priėmė protokolinį sprendimą, rekomenduojantį skirti dėmesio LRT Redakcinės politikos nuostatų peržiūrai.
Tarp kitų aptartų klausimų – LRT programų sudėties tvirtinimo procesas, LRT generalinės direktorės 2027 m. tikslai, pasirengimas LRT strategijos rengimui.
Kaip skelbė ELTA, pernai lapkritį Seimas pritarė „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų iniciatyvai įšaldyti LRT finansavimą. Pagal priimtus pakeitimus, trejus metus visuomeniniam transliuotojui numatyta skirti apie 80 mln. eurų kasmet.
Taip pat nustatyta, kad po 2029 m. LRT finansavimui būtų skiriama 0,75 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pajamų ir 0,8 proc. akcizų pajamų.
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