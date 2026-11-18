„Mano tikslas yra, kad tas deficitas, kokį mes pateikėme su pirmuoju biudžeto projektu, nekistų. Kita vertus, matome, kaip skiriasi Valstybės kontrolės, Lietuvos banko bei Europos Komisijos (EK) skaičiavimai“, – trečiadienį po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Premjeras neatmeta, kad egzistuoja rizikų, jog deficitas bus didesnis nei 3,8 proc. BVP. Anot jo, tai priklausys nuo Seimo valios.
„Rizikos visada egzistuoja, nes už biudžetą, kokį jį pateikia Vyriausybė, balsuoja parlamentas. Taigi, jei parlamentas norės tam tikrų naujų, papildomų pozicijų – tos rizikos suvaldytinos tik per parlamento balsavimą“, – aiškino M. Sinkevičius.
„Jei mes nesukuriame tvarių pajamų šaltinių, bet norime, kad nuo sausio 1 d. būtų atidėta anglies dioksido dedamoji įsigyjant kurą, tarp jų ir dujas. 100 mln. eurų – maždaug 0,1 proc. BVP deficito. Jei parlamentas sakys, kad to reikia – tai, natūralu, atsilieps ir deficitui“, – pavyzdį pateikė jis.
Kaip skelbė ELTA, šiuo metu Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola, visgi nepriklausomi auditoriai įspėja, kad deficitas bus didesnis.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Siekiant papildyti biudžeto pajamas, valdantieji praėjusią savaitę sutarė dėl kai kurių mokestinių pakeitimų – azartinių lošimų, cukraus mokesčio, alkoholio ir tabako akcizų pokyčių, naujo viršpelnio apmokestinimo schemos, kuri bus taikoma energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms.
Biudžeto projektą pastarosiomis savaitėmis apsvarstė komitetai, Seimo salėje pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d. Po pirmojo svarstymo projektas bus grąžintas tobulinti Vyriausybei.