Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas pranešė, kad komitetas sulaukė beveik visų teisėsaugos institucijų prašymų didinti jų biudžetus.
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigė, kad projekte numatytas nepakankamas diplomatijos finansavimas, menki atlyginimai, trūksta lėšų Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai.
Ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininkė demokratė Jekaterina Rojaka apgailestavo, kad projekte trūksta investicijų, kurios padėtų ekonomikai augti, o valstybei ateityje gauti daugiau pajamų.
Demokratas Algirdas Butkevičius pasigedo plano, kaip ateityje bus mažinimas valdžios deficitas.
Konservatorius Mindaugas Lingė pateikdamas keturių opozicijos atstovų, dirbančių Biudžeto ir finansų komitete, atskirąją nuomonę dėl projekto teigė, kad tikrojo deficito slapstymas yra blogiau už didelį deficitą.
„Pasitikėjimas prarandamas, kai meluojama ir slapukaujama. Bet Vyriausybė dar turi šansą antram svarstymui pateikti kitokios kokybės biudžetą“, – Seimo posėdyje teigė jis.
„Aušriečių“ frakcijos lyderis Remigijus Žemaitaitis piktinosi, kad trijų valdančiųjų partijų lyderiai „neneša atsakomybės“ už priimamus politinius sprendimus: „Trys partijų lyderiai nėra nei Seimo nariai, o du net nėra Lietuvoje“.
Paprastai per pirmą svarstymą savo pozicijas išsako frakcijų ir komitetų atstovai, atskiri parlamentarai, o Biudžeto ir finansų komiteto vadovas informuoja, kiek ir kam lėšų siūloma Vyriausybei rasti papildomai.
Komitetas siūlo 2,99 mln. eurų padidinti Seimo kanceliarijos biudžetą bei apkarpyti Šeimos paketo finansavimą: 40 mln. eurų papildomai nedidinant finansavimo paramai būstui įsigyti bei neskirti 23,65 mln. eurų vienkartinei paramai mokinio krepšeliui, taip pat 82,84 mln. eurų nedidinti valstybinių įstaigų skolinimosi limitų.
Seime prasidėjo pirmasis 2027 metų valstybės biudžeto svarstymas
Po pirmojo svarstymo nebalsuojama – projektas grąžinamas Vyriausybei tobulinti. Tai įprasta procedūra. Gruodžio 1-ąją numatytas antrasis svarstymas – tada nustatoma priėmimo data.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Europiniai Mastrichto kriterijai atitinkamai numato 3 proc. ir 60 proc. ribas.
Vidutinė senatvės pensija kitąmet turėtų augti 10,4 proc. iki 825 eurų, o turint būtinąjį stažą – 10,9 proc. iki 895 eurų.
Numatoma, kad mokytojų, mokslo darbuotojų, trenerių atlyginimai „į rankas“ augs 92–152 eurais, kultūros ir meno darbuotojų – 96 eurais, statutinių ir aplinkos apsaugos pareigūnų – 128 eurais, teisėjų padėjėjų ir sekretorių – 48 eurais.
Minimali mėnesio alga nuo sausio augs 8 proc. (92 eurais) iki 1245 eurų (iki mokesčių).