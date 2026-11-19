Apie tai laidoje pasakojo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Ar yra pavojus koalicijai?
Ar yra koks nors pavojus koalicijai? Kaip jūs galvojate? Daug kalbama apie tai, kad jeigu neįvyks referendumas dėl šeimos, grius koalicija. Jeigu dėl biudžeto nesusitars, taip pat grius koalicija. Kaip vertinate pasiekimus derybose dėl biudžeto? Ar esate patenkintas tuo, kas vyksta?
V. Sinkevičius: Kalbant apie biudžetą, kol kas lėčiausiai, aš matau, deklaracijos virsta realiais siūlymais, nes šiuo atveju, jeigu mes susitariame dėl vieno ar kito pakeitimo, labai norėtųsi greitesnės reakcijos iš Finansų ministerijos, pateikiant konkretų siūlymą ir nelaikant nei visuomenės, nei verslo tam tikroje įtampoje.
Nes dabar aš matau tas diskusijas apie skirtingus galimus mokesčius, pasvarstymus. Tų pasvarstymų yra įvairiausių, bet jie nebūtinai yra tie, dėl kurių mes susitariame. Ir kol nėra konkrečių siūlymų, tie pasvarstymai tiktai kelia bereikalingas įtampas visuomenėje.
Todėl man norėtųsi, kad Finansų ministerija atliktų savo darbą, pateiktų konkrečius pasiūlymus su konkrečiais tarifais, su numatomomis pajamomis į biudžetą ir tuomet mes turėtume konkretumą. Kol to konkretumo nėra, nėra ir progreso.
Tai matysime, kas bus, kiek progreso yra įmanoma. Dabar jau mes pereiname į kitą etapą – į svarstymą. Jeigu prieš tai aš girdėdavau, kad laiko dar daug yra, nors bandžiau kolegoms pasakyti, kad laiko tikrai daug nėra, klausimų dar yra neišspręstų.
Bet jūs turite principinių klausimų, dėl kurių, jeigu jūsų siūlymai nebus priimti, galėtumėte svarstyti kokius nors aštresnius veiksmus?
V. Sinkevičius: Mes žiūrime labai atsakingai į valstybės biudžetą ir jis turi atliepti valstybės iššūkius. Mes puikiai suprantame, iš ko susidaro deficitas, kad tai yra pirmiausia išlaidos gynybai, kad tai yra jautriausių grupių, tokių kaip, pavyzdžiui, mokytojų, kurių viena iš profsąjungų dabar streikuoja, atlyginimų didinimas, kultūros darbuotojų atlyginimų didinimas.
Galų gale mums prioritetas yra šeimos paketas. Čia labai juokingai atrodo kai kurie tiek opozicijoje, tiek šiaip nustebino ir Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, kai jie giriasi. Mačiau, Liberalų sąjūdis čia jau kelias dienas giriasi, kad jie sutaupė 70 milijonų. Tai jie turi labai atvirai pasakyti, kad realiai nubraukė 40 milijonų iš paramos pirmajam būstui.
Tai tokiuose miestuose kaip Tauragė, kaip Plungė, jaunos šeimos neturės galimybių gauti paramos pirmajam būstui. Aišku, mes tą grąžinsime. Tai yra vienas iš principinių demokratų dalykų – išvengti tų žiurkių lenktynių ir netęsti praėjusios Vyriausybės politikos.
Tad šiuo atveju, ką aš noriu pasakyti, biudžetas turi atliepti tas valstybės problemas, kurios yra aktualiausios. Tai yra šeimos politika, nes demografinė situacija šalyje yra sudėtinga ir mes turime atliepti ir padėti šeimoms.
Ir čia du mūsų pakeitimai. Tai yra lubų nebuvimas arba tų lubų padarymas labai aukštomis, kad šeimos neprarastų pajamų gimus vaikui, ir pagalba pirmajam būstui, kuri yra labai reali. Praėjusiais metais tie buvę 14 milijonų buvo išgraibstyti per kelias minutes.
Tai man atrodo, tokios priemonės, kurios yra aktualios žmonėms, kurios pasiekia Lietuvos žmones, kaip tik turi būti skatinamos, o ne neaiškios studijos, konsultantų pirkimai, kur yra ištaškoma eilė pinigų. Ir antras dalykas – tai, aišku, statutinių pareigūnų atlyginimai. Tas klausimas irgi turi būti išspręstas.
Statutiniai – tai nėra tik policijos pareigūnai, tai yra ir ugniagesiai, ir aplinkosaugininkai. Ir mes, aišku, ieškome čia sprendimų kartu su visa Vyriausybe. Tai aš sakyčiau, kad šitie du dalykai yra dar kritiniai, kuriuos mes turime atliepti biudžete ir galų gale turėti ilgalaikį biudžeto subalansavimo planą.
Automobilių apmokestinimas
Automobilių mokesčio svarstymas dabar irgi yra ant stalo – nuo 50 tūkstančių eurų. Turbūt dar nėra ant stalo, bet svarstymuose jis yra. Ką jūs manote apie tai?
V. Sinkevičius: Kalbant apie automobilius, pirmas dalykas – mes pasisakome griežtai prieš visuotinį automobilių apmokestinimą, tą vadinamąjį taršos apmokestinimą, kurį praėjusią kadenciją siūlė Simonas Gentvilas ir Liberalų sąjūdis.
Ir man labai keista, kad šią kadenciją dar vis tas projektas kažkur blaškosi. Seniai jį reikia pamiršti, nes realybė Lietuvoje yra tokia, kad tas vadinamųjų taršių automobilių apmokestinimas labiausiai apmokestins tuos, kurie neturi pasirinkimo – slaugę, mokytoją.
Tai yra tie žmonės, kurie labai norėtų naujo, mažiau taršaus automobilio, bet jie tiesiog negali sau leisti jo įpirkti. Tos grupės, policijos pareigūnai, tiesiog negali sau to leisti. Ir dabar mes juos papildomai apmokestindami tiesiog spaudžiame į kampą prie dabartinių kuro kainų.
Man atrodo, kad tai yra absoliučiai nesvarstomas klausimas ir demokratai tikrai nepritars visuotiniam automobilių apmokestinimui. Kas liečia prabangius automobilius, vėlgi nenoriu veltis į diskusiją, kol nėra konkretaus pasiūlymo. Konkretus pasiūlymas turi ateiti iš Finansų ministerijos, tai yra jų atsakomybės sritis.
O dabar mes su jumis sėdėsime ir kalbėsime, kas yra prabangus automobilis. 50 tūkst., aš sakysiu gal 70 tūkst., kažkas sakys dar daugiau. Ir kol nėra konkretaus pasiūlymo, aš manau, kad neverta diskutuoti ir dirginti visuomenės. Tik galiu pasikartoti, kad visuotiniam automobilių apmokestinimui demokratai tikrai nepritars.
Ar pritariate šeimos referendumui?
Dabar netgi daromos prielaidos, kad jeigu šeimos referendumas neįvyks ir jam nebus pritarta, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga gali priimti įvairių sprendimų, net iki pasitraukimo iš koalicijos. Ką jūs galvojate? Prezidentas pritaria šitam referendumui. O koks jūsų požiūris?
V. Sinkevičius: Aš nesu prieš referendumą, bet esu prieš tokį politinį šantažą, ypač biudžeto kontekste, nes ir taip biudžetas yra pakankamai komplikuotas klausimas ir šiuo atveju labai daug visuomenės grupių laukia šio biudžeto. Tai yra tie patys mokytojai, kurių atlyginimų didėjimas numatytas per 7,5 proc., kultūros darbuotojai, mokslo darbuotojai, sporto treneriai, galų gale statutiniai pareigūnai.
Galiausiai mes turime pirmininkavimą ES Tarybai, prasidedantį nuo sausio mėnesio, ir dabar suplakti šiuos du klausimus, man atrodo, yra labai neatsakinga. Ir čia labai geras klausimas – kas trukdo susitarti Seime su kolegomis, galų gale užtikrinti, kad Teisės ir teisėtvarkos komitetas šį klausimą pasvarstytų? Kas trukdė šį klausimą kelti sudarant koaliciją?
Ir čia man yra labiau klausimai, bet patys valstiečiai žalieji galėtų atsakyti, kodėl reikėjo laukti iki paskutinės minutės ir dabar suplakti šiuos du klausimus su biudžetu. Aš manau, kad į biudžetą mes žiūrime tikrai labai atsakingai ir yra tų klausimų labai daug. Demokratai turi tų klausimų labai daug, bet pirmiausia mes turime užtikrinti, kad būtų subalansuotas biudžetas, atliepiantis jautriausių visuomenės grupių lūkesčius.
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